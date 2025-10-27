Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El choque frontal de dos vehículos colapsa la carretera de Santa Eulària

Hasta el momento se desconoce cómo se ha podido producir el accidente

Uno de los coches involucrados en el choque bloquea la carretera de Santa Eulària

Uno de los coches involucrados en el choque bloquea la carretera de Santa Eulària / C. A.

Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Cerca de las 16 horas un todoterreno de alta gama y un coche utilitario se han visto involucrados en un choque frontal en Can Marçà, carretera de Santa Eulària, que han quedado parados en mitad de ambos carriles y han impedido la circulación fluida del resto de vehículos.

El todoterreno de alta gama involucrado en el choque frontal bloquea parte de la carretera de Santa Eulària

El todoterreno de alta gama involucrado en el choque frontal bloquea parte de la carretera de Santa Eulària / AA

Tras más de media hora, la Policía Local aún no se había desplazado hasta el lugar, según indican testigos presenciales, lo que ha agravado todavía más la situación y se ha formado un atasco monumental. Algunos coches han tenido que dar la vuelta como podían y otros, rodear el accidente desde el arcén, según informa un conductor que ha presenciado la situación. Por el momento, se desconoce el motivo de la colisión y si ha habido heridos.

