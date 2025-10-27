El choque frontal de dos vehículos colapsa la carretera de Santa Eulària

Cerca de las 16 horas un todoterreno de alta gama y un coche utilitario se han visto involucrados en un choque frontal en Can Marçà, carretera de Santa Eulària, que han quedado parados en mitad de ambos carriles y han impedido la circulación fluida del resto de vehículos.

El todoterreno de alta gama involucrado en el choque frontal bloquea parte de la carretera de Santa Eulària / AA

Tras más de media hora, la Policía Local aún no se había desplazado hasta el lugar, según indican testigos presenciales, lo que ha agravado todavía más la situación y se ha formado un atasco monumental. Algunos coches han tenido que dar la vuelta como podían y otros, rodear el accidente desde el arcén, según informa un conductor que ha presenciado la situación. Por el momento, se desconoce el motivo de la colisión y si ha habido heridos.