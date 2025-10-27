El choque frontal de dos vehículos colapsa la carretera de Santa Eulària
Hasta el momento se desconoce cómo se ha podido producir el accidente
Cerca de las 16 horas un todoterreno de alta gama y un coche utilitario se han visto involucrados en un choque frontal en Can Marçà, carretera de Santa Eulària, que han quedado parados en mitad de ambos carriles y han impedido la circulación fluida del resto de vehículos.
Tras más de media hora, la Policía Local aún no se había desplazado hasta el lugar, según indican testigos presenciales, lo que ha agravado todavía más la situación y se ha formado un atasco monumental. Algunos coches han tenido que dar la vuelta como podían y otros, rodear el accidente desde el arcén, según informa un conductor que ha presenciado la situación. Por el momento, se desconoce el motivo de la colisión y si ha habido heridos.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza