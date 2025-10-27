Los bomberos apagan un incendio en una terraza en Ibiza

Los bomberos de Ibiza han apagado un incendio en una terraza esta mañana, según han informado en sus redes sociales. El suceso ha tenido lugar en la calle Juan Xico, en Vila.

El fuego ha afectado a muebles y varios electrodomésticos, pero gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia, no se han registrado heridos. Los bomberos han logrado controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara a otras zonas del edificio.