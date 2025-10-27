Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos apagan un incendio en una terraza en Ibiza

El fuego ha afectado a muebles y varios electrodomésticos

Los bomberos apagan un fuego en una terraza. / Bombers Eivissa

Redacción Ibiza

Ibiza

Los bomberos de Ibiza han apagado un incendio en una terraza esta mañana, según han informado en sus redes sociales. El suceso ha tenido lugar en la calle Juan Xico, en Vila.

El fuego ha afectado a muebles y varios electrodomésticos, pero gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia, no se han registrado heridos. Los bomberos han logrado controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara a otras zonas del edificio.

