Los ayuntamientos de Ibiza quieren ampliar o mejorar el suelo industrial

Todos los ayuntamientos de Eivissa aseguran tener previsto ampliar el suelo industrial o, como mínimo, mejorar el existente. Han sido recurrentes las quejas de empresarios por las complicaciones que provoca esta carencia (el suelo que hay no da margen para la creación de nuevas empresas y su precio es elevado) y también por la falta de servicios, espacio y normalidad viaria en los polígonos actuales. «Hace 30 años que en esta isla no se genera un sólo metro cuadrado de suelo industrial. En cambio, hemos duplicado la población y el número de visitantes», lamentó la Asociación de Áreas de Promoción Industrial de Eivissa, de la Pimeef, al constituirse oficialmente en marzo de este año.

Dijeron entonces que para «trabajar bien» necesitarían al menos un 50% más del suelo industrial actual. En noviembre de 2021, el Consell de Alcaldes pactó ampliar en un 44% esta superficie en la isla. En ese entonces, con la derecha gobernando en Santa Eulària, Sant Joan y Sant Antoni y la izquierda en Vila y Sant Josep, las instituciones locales se comprometieron a ampliar las 190 hectáreas de uso industrial existente (o proyectado) en Eivissa con 84 hectáreas más (un 44%): 67 en Santa Eulària y 18 en Sant Josep. Entre otros ejemplos, también se previó ampliar una pequeña franja junto al aparcamiento de es Gorg (en Vila).

Pendiente de los nuevos planes urbanísticos

Sobre aquello, desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Balears (Coeib) señalan que «la operación depende de que los ayuntamientos modifiquen sus planes urbanísticos, un trámite que avanza con lentitud». En aquel Consell de Alcaldes el presidente del Consell, Vicent Marí, calificó de «problema crónico» la falta de suelo de este tipo. Se habló de zonas de crecimiento alrededor de polígonos industriales ya desarrollados, por lo que Marí dijo que «su impacto sobre el territorio sería mínimo».

El Ayuntamiento de Santa Eulària sostiene que «sí es necesario ampliar el suelo industrial del municipio» y que el Avance de la Modificación Puntual 20 de las Normas Subsidiarias «ya lo prevé»: «Ésta contempla la posibilidad de crear nuevos espacios destinados a actividades industriales, dada la demanda existente y la necesidad de ordenar y diversificar este tipo de suelo. Paralelamente, estamos trabajando también en la mejora de las zonas industriales existentes con el objetivo de impulsar medidas de eficiencia energética, modernización de instalaciones, eliminación de cubiertas u otros elementos con amianto, así como actuaciones para reducir la contaminación acústica y mejorar la movilidad y la accesibilidad».

Este Consistorio explica que la Pimeef les ha trasladado varias propuestas para mejorar las instalaciones y servicios para los trabajadores, como cafeterías o plazas de aparcamiento. «Se trabaja conjuntamente desde el año 2021 para avanzar hacia una ordenación integral de las zonas industriales, tanto las actuales como las futuras, que regule todos los usos y garantice unas condiciones».

El avance del futuro PGOU [Plan General de Ordenación Urbana] de Sant Antoni prevé que la zona industrial de Sant Rafel pase al extrarradio junto con la futura variante, tal y como recogió este rotativo. «Es para sacar la industria de donde está ahora. La idea es crear un núcleo con una buena plaza y zona verde. Ahora allí se genera mucho tráfico de camiones y la gente de Sant Rafel siempre se ha quejado. Es una demanda de los habitantes del pueblo», en palabras de Eva Prats, concejala de Urbanismo, que declara que se necesita suelo industrial y dice ser conocedora de las reclamaciones de Pimeef en este sentido. No descarta, al margen de esta actuación en Sant Rafel, una futura pequeña ampliación en el polígono de Montecristo. Pero, en todo caso, no está decidido.

El Ayuntamiento de Sant Josep responde que tiene previsto, tanto en el PGOU como en la modificación de las normas provisionales, «intentar añadir la ampliación del polígono de Can Frígoles», y añade que «a corto plazo» carece de «potestad». Es decir, que hace falta aprobar primero esas nuevas normas. La edil de Sant Antoni también señala que para materializar la actuación en Sant Rafel primero hay que aprobar el PGOU.

En Sant Joan no hay ningún área industrial como tal, pero desde el Consistorio dicen estar trabajando «para poder desarrollar el área industrial de sa Plana». El Ayuntamiento de Eivissa, por su parte, afirma que «se está valorando la reordenación de los polígonos industriales y mejorar infraestructuras».

En verano, el Parlament aprobó una ley de polígonos industriales. La conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del Govern dijo recientemente que se está trabajando «en el desarrollo del reglamento». «En cuanto a la falta de suelo industrial, estamos buscando soluciones reales. Todos los temas están en marcha», añade la conselleria.