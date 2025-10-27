Dos arquitectas de Ibiza, Núria Jaumà e Inès Vidal, destacadas en el proyecto nacional ‘Navegando Arquitecturas de Mujer’
Las obras seleccionadas forman parte de una iniciativa de la Universidad de Alicante que visibiliza el trabajo de arquitectas en España entre 1978 y 2008
Las arquitectas de Ibiza Núria Jaumà Bru e Inès Vidal Farré han sido reconocidas dentro del proyecto NAM – Navegando Arquitecturas de Mujer, una iniciativa impulsada por la Universidad de Alicante que recopila y pone en valor obras de arquitectura firmadas por mujeres en España entre 1978 y 2008.
Entre las obras seleccionadas figuran una vivienda unifamiliar en Santa Eulària, de Núria Jaumà, distinguida por su integración orgánica en el entorno rural y el uso sensible de los materiales, que consigue una transición natural entre el interior y el exterior; y el centro cívico de Sant Mateu, de Inès Vidal, valorado por su respeto a la arquitectura tradicional y su enfoque pionero en sostenibilidad y eficiencia energética, en una época en la que estos conceptos apenas comenzaban a desarrollarse en el ámbito arquitectónico.
El proyecto Miradas Situadas. Arquitectura de Mujer en España desde Perspectivas Periféricas (1978-2008) está financiado por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana dentro del programa AICO/2021/163, con una duración de tres años (2021-2023). Está dirigido por María Elia Gutiérrez Mozo, catedrática de Composición Arquitectónica en la Universidad de Alicante e investigadora principal del Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género (IUIEG).
La aplicación NAM
La aplicación NAM, disponible desde noviembre de 2022, permite explorar un archivo digital abierto y geolocalizado de obras arquitectónicas realizadas por mujeres en todo el territorio nacional. Cada obra cuenta con una ficha accesible desde el móvil con datos, fotografías, bibliografía y documentación gráfica. El público objetivo es diverso, desde profesionales del sector a estudiantes o visitantes interesados en descubrir el patrimonio arquitectónico femenino mediante rutas urbanas y rurales.
NAM ha sido reconocida en los Premios de Arquitectura del CSCAE 2023, en los II Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha 2024, donde recibió el Premio COACM en la categoría de Difusión de la Arquitectura, y con el Premio Emilio Pérez Piñero 2025, otorgado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia.
Con la inclusión de los proyectos de Jaumà y Vidal, Ibiza se suma al mapa nacional de referentes femeninos en la arquitectura contemporánea española, reforzando la visibilidad del talento isleño en el ámbito de la creación arquitectónica.
