Dos arquitectas de Ibiza, Núria Jaumà e Inès Vidal, destacadas en el proyecto nacional ‘Navegando Arquitecturas de Mujer’

Las arquitectas de Ibiza Núria Jaumà Bru e Inès Vidal Farré han sido reconocidas dentro del proyecto NAM – Navegando Arquitecturas de Mujer, una iniciativa impulsada por la Universidad de Alicante que recopila y pone en valor obras de arquitectura firmadas por mujeres en España entre 1978 y 2008.

Entre las obras seleccionadas figuran una vivienda unifamiliar en Santa Eulària, de Núria Jaumà, distinguida por su integración orgánica en el entorno rural y el uso sensible de los materiales, que consigue una transición natural entre el interior y el exterior; y el centro cívico de Sant Mateu, de Inès Vidal, valorado por su respeto a la arquitectura tradicional y su enfoque pionero en sostenibilidad y eficiencia energética, en una época en la que estos conceptos apenas comenzaban a desarrollarse en el ámbito arquitectónico.

Vivienda en Santa Eulària de Núria Jaumà / NAM

El proyecto Miradas Situadas. Arquitectura de Mujer en España desde Perspectivas Periféricas (1978-2008) está financiado por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana dentro del programa AICO/2021/163, con una duración de tres años (2021-2023). Está dirigido por María Elia Gutiérrez Mozo, catedrática de Composición Arquitectónica en la Universidad de Alicante e investigadora principal del Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género (IUIEG).

Núria Jaumà / DI

La aplicación NAM

La aplicación NAM, disponible desde noviembre de 2022, permite explorar un archivo digital abierto y geolocalizado de obras arquitectónicas realizadas por mujeres en todo el territorio nacional. Cada obra cuenta con una ficha accesible desde el móvil con datos, fotografías, bibliografía y documentación gráfica. El público objetivo es diverso, desde profesionales del sector a estudiantes o visitantes interesados en descubrir el patrimonio arquitectónico femenino mediante rutas urbanas y rurales.

Inès Vidal / DI

NAM ha sido reconocida en los Premios de Arquitectura del CSCAE 2023, en los II Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha 2024, donde recibió el Premio COACM en la categoría de Difusión de la Arquitectura, y con el Premio Emilio Pérez Piñero 2025, otorgado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia.

Con la inclusión de los proyectos de Jaumà y Vidal, Ibiza se suma al mapa nacional de referentes femeninos en la arquitectura contemporánea española, reforzando la visibilidad del talento isleño en el ámbito de la creación arquitectónica.