El álbum

Antiguos alumnos del Santa Maria celebran un emotivo reencuentro

Antiguos alumnos del Santa Maria celebran un emotivo reencuentro | DI

Redacción Ibiza

El Hotel Argos acogió este fin de semana una entrañable reunión de antiguos alumnos del Instituto Santa Maria nacidos en 1965, un encuentro cargado de emoción, risas y recuerdos. Alrededor de 45 compañeros se dieron cita para celebrar este reencuentro, en el que no faltaron las anécdotas de juventud y los brindis por los viejos tiempos.

