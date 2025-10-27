Antiguos alumnos del Santa Maria celebran un emotivo reencuentro

El Hotel Argos acogió este fin de semana una entrañable reunión de antiguos alumnos del Instituto Santa Maria nacidos en 1965, un encuentro cargado de emoción, risas y recuerdos. Alrededor de 45 compañeros se dieron cita para celebrar este reencuentro, en el que no faltaron las anécdotas de juventud y los brindis por los viejos tiempos.