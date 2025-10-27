Polígonos | Planes
«Amenaza la competitividad»
El Colegio de Ingenieros Industriales de Balears critica que la falta de suelo industrial «amenaza la competitividad de las pequeñas y medianas empresas locales, limita la llegada de nuevas inversiones y empuja a muchos negocios a operar en condiciones precarias o irregulares». La Asociación de Áreas de Promoción Industrial de Eivissa (de la Pimeef) advierte, sobre los municipios que esperan a la aprobación del nuevo PGOU, que éstos pueden tardar años en salir adelante.
