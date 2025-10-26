Las últimas vacaciones del verano de Apneef en Ibiza

Sin miedo al frío y con muchas ganas de divertirse. Así han afrontado este fin de semana de vacaciones un total de 17 pequeños usuarios de la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera (Apneef). Todos ellos, de entre seis y doce años, han participado en el que ha sido el último fin de semana del programa ‘Respiro’ de este verano, una actividad que pretende que los chicos se diviertan y aprendan y, al mismo tiempo, dar a sus cuidadores dos días de descanso.

En esta ocasión, los chavales se lo han pasado en grande en las instalaciones de Sirenis Seaview Country Club, donde, como en otras ocasiones, lo que más les ha gustado ha sido el parque acuático del hotel. Se han deslizado por los toboganes y chapoteado en la piscina sin temer a la temperatura del agua, que ya no es la del verano, señalan desde la asociación, que recuerda que esta actividad tuvo que posponerse hace unas semanas por las intensas lluvias que cayeron en la isla. «Finalmente han podido disfrutar del sol», indican, en referencia a la jornada del sábado.

Pero no sólo de toboganes acuáticos y de piscina han vivido los participantes. Se les impartió un taller medioambiental en el que, con material reciclado tuvieron que crear unos originales peces imantados al tiempo que aprendían sobre la impornacia de cuidar el entorno. Además, también han disfrutado de paseos al aire libre, una sesión de cine y divertidos ratos con juegos de mesa. «Muchos momentos compartidos», destacan desde Apneef, que recuerda que sería imposible ofrecer el programa ‘Ocio, respiro y tiempo libre’ «sin la colaboración del Consell de Ibiza, el apoyo de las cadenas hoteleras de la isla y, por supuesto, los voluntarios y voluntarias de la asociación, sin los que estas bonitas experiencias no saldrían adelante».

El balance de la experiencia, tanto para la asociación como para los chavales y sus familias es «muy positivo», recalca Apneef, donde, aseguran, ya están dándole vueltas a las actividades y fines de semana de desconexión y diversión que organizarán el próximo verano, cuando vuelvan a abrir los establecimientos hoteleros en los que organizan los encuentros.