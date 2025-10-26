El tiempo hoy en Ibiza y Formentera: lluvia y caída de las temperaturas

La jornada de hoy en Ibiza y Formentera estará marcada por un cambio de tiempo, con nubes, posibilidad de lluvias y un descenso de las temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la mañana del domingo, el cielo se mantendrá mayoritariamente nuboso, con una temperatura de unos 20 grados. A partir del mediodía, aumentará la probabilidad de precipitaciones hasta un 55%, acompañadas de viento del norte con rachas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Las lluvias se concentrarán sobre todo entre las 12 y las 18 horas, mientras que por la tarde noche se espera una mejoría del tiempo, con cielos parcialmente despejados y temperaturas que descenderán hasta los 16 grados.

La temperatura máxima prevista para hoy es de 22 ºC y la mínima de 20 ºC.

La Aemet mantiene sin avisos meteorológicos activos en Ibiza y Formentera, aunque las lluvias serán localmente fuertes preferentemente en la Serra de Tramuntana de Mallorca.