«La Semana Santa de Ibiza merece ser conocida y protegida»

En lugar de profesores y estudiantes, esta mañana de sábado por la sede de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en Ibiza pasean cofrades y clero, ofreciendo una estampa inusual y cuanto menos llamativa para los que no sepan que el edificio alberga la jornada académica del III Congreso Nacional Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Según los datos que facilita Nieves Jiménez Bonet, la presidenta de la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Ibiza, organizadora del evento, se han inscrito a esta cita de tres días unas 180 personas, a las que hay que sumar representantes institucionales de las 15 ciudades que gozan de esta distinción de la Unesco en España. Entre ellas, hay miembros de todas las cofradías de Vila, además de integrantes de hermandades de localidades como Baeza, Úbeda, Alcalá de Henares, San Cristóbal de la Laguna o Segovia.

De esta población castellanoleonesa es Ana Villoria, integrante de la cofradía de San Marcos. Es su primera vez en Ibiza, pero ya ha estado en los dos congresos nacionales anteriores y asegura que es una experiencia enriquecedora que permite conocer cómo se vive la Semana Santa en cada sitio y lo que representa esta celebración para cada ciudad.

Nieves Jiménez Bonet, durante su discurso. / Vicent Marí

Jiménez está «muy contenta» con la acogida de la tercera edición, que se ha organizado mano a mano con el Obispado pitiuso y con el apoyo, entre otros, del Consell de la isla y de Ibiza Travel. Tiene muy claro cuál es el objetivo principal de este evento: «Ibiza es la gran desconocida en el sentido religioso y queremos dar a conocer que aquí también se vive la fe y la cultura». En esa idea insiste poco después en el discurso inaugural, tras un momento de oración que preside el obispo de Ibiza, Vicent Ribas. «Nuestra Semana Santa merece ser conocida, respetada y compartida; no como espectáculo, sino como expresión profunda de un pueblo con fe», subraya.

Ponencias

Tras su intervención, abre el turno de ponencias el obispo de Palencia, Mikel Garciandía Goñi con una conferencia en la que habla sobre el papel de las cofradías y hermandades en la sociedad occidental del siglo XXI. «Quien evangelizará los próximos años son los laicos», asegura tras resaltar la importancia de escuchar a la juventud para saber cómo atraer a las nuevas generaciones a la fe católica.