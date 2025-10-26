Protección Civil de Ibiza y Formentera: una «orquesta» naranja que salva vidas

El pasado 30 de septiembre, un contingente de Protección Civil ya sacaba coches de rotondas anegadas en Eivissa a las dos de la madrugada. «Estábamos en la de Can Misses, en la de Juan XXIII y en la de los perros», detalla Manuel López, responsable de Protección Civil de Eivissa. Aquella noche, la tormenta ‘Ex Gabrielle’ llegó a la isla y dejó más de 24 horas de trabajo incesante a los cuerpos de seguridad que socorrieron a las personas atrapadas por la lluvia mientras el agua les llegaba por las rodillas.

López, igual que los compañeros de otras agrupaciones de la isla que se movilizaron aquel día, descansaron «un poco» sobre las seis de la mañana y no pararon hasta las doce de la noche del día siguiente. No sólo ayudaron a vecinos y turistas, también se desplazaron a donde les necesitaron para achicar agua en las zonas inundadas. Su labor es completamente voluntaria pero, también, totalmente comprometida, como destacan y agradecen las autoridades que les acompañan en la Diada de Protección Civil que se celebra este domingo en el Recinto Ferial de Eivissa.

«Sois una pieza fundamental del sistema de Emergencias en esta Comunidad Autónoma», afirma ante ellos el director general de Emergencias de Balears, Pablo Gárriz. «Tengo la suerte de hacer de director, pero esto es como una orquesta», continúa el ibicenco: «El director puede dirigir pero, al final, para que la música suene bien, el músico tiene que conocer la partitura, su instrumento y tenerlo afinado. En ese conjunto vosotros conocéis la partitura, conocéis el instrumento y, además, lo tenéis afinado, por lo que es un honor contar con vuestra participación en todas las actividades que desarrollamos», apunta Gárriz.

Siempre disponibles

En este día se destaca la labor de las cinco agrupaciones de Eivissa, una por cada municipio, y la de Formentera, que están disponibles siempre que se las requiere: «No sólo cuando hay emergencias, sino también en actos y fiestas, pendientes de que todo salga bien», señala la concejala de Protección Civil de Vila, Catiana Fuster.

«Es un motivo de orgullo veros allá donde vamos porque cada uno de nosotros está más tranquilo», añade el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, que agradece especialmente la «participación» y el «compromiso» de Protección Civil en las inundaciones del 30 de septiembre y las posteriores, los días 11 y 12 de octubre.

A esas mismas se refiere López cuando explica que en los 25 años que lleva de voluntario «nunca había visto Eivissa como en esos días». El pasado 30, en concreto, Nuria Ribas, voluntaria de Protección Civil en Santa Eulària, recibía en su teléfono las llamadas del 112 mientras estaba trabajando: «Tuve más de 30 llamadas y tenía que irlas cogiendo», explica. Ribas lleva doce años en Protección Civil y el año pasado viajó a Sedaví, una de las localidades más devastadas por la dana en Valencia. De aquella vez recuerda la «gratitud de la gente» y señala que aquello le dejó algo de experiencia sobre cómo actuar ante una situación parecida.

Así, cuenta que el 30 de septiembre esperó a terminar su jornada: «Cuando salí, a las tres de la tarde, vinimos a Eivissa para ayudar», indica. Esto mismo recalca López: «Lo bueno es que hemos contado con las demás agrupaciones y todos nos llevamos muy bien».

Sus palabras las demuestran los fuertes abrazos que se dan en este día de fiesta entre compañeros. También en cuanto los más de cincuenta voluntarios que hay en el Recinto Ferial vitorean y aplauden a los responsables de Protección Civil en cada municipio, a quienes las autoridades llaman al escenario para entregarles una distinción.

Voluntariado joven

Echando un vistazo rápido a todos esos voluntarios que celebran tiempo juntos, es fácil confirmar que la mayoria son maduros. Hay pocos jóvenes y Gárriz también lo comenta en su discurso: «Las agrupaciones estamos ahora mismo en un momento en el que necesitamos renovar y que la gente joven entre con la misma fuerza y vocación de servicio que tenéis los que ya estáis».

Uno de esos pocos jóvenes es Paul Alexander López, que entró hace cinco meses en la agrupación de Protección Civil de Santa Eulària, con gran vocación de, sobre todo, «ayudar a la gente» cuando puede.

Junto a él también forma parte de la nueva remesa de voluntarios Pilar Navarro, que subraya que ambos se estrenaron con las lluvias torrenciales de finales de septiembre: «Para nosotros ha sido especialmente importante porque es la primera vez que intervenimos en algo de esta magnitud». Por ello, Navarro indica que se asustaron pero, ante todo, para ellos fue una experiencia muy gratificante: «Conocer a los compañeros, echar una mano en las tareas de soporte... Aunque sólo sea llevar comida y agua o dar un relevo puntualmente para que puedan ir al baño...», especifica.

A la coordinación que fue necesaria entre todos los equipos también se refiere el sargento jefe del Parque Insular de Bomberos, José Antonio López, que presencia la Diada de Protección Civil en compañía de otros cuerpos de seguridad, como el Ibanat o varios agentes de Medio Ambiente de la isla. Todos ellos muestran en el exterior del Recinto Ferial sus vehículos y herramientas y dan una idea de la capacidad que pueden asumir cuando llega una emergencia. «Todos los mandos nos ponemos de acuerdo a la hora de gestionar, prestarnos material, prestar medios humanos...», recuerda el sargento de los bomberos, pensando también en su actuación durante las lluvias torrenciales.

Para los de Formentera, sin embargo, fue algo más difícil. El jefe de su agrupación de Protección Civil, Francis Moya, lo defiende: «Lo tenemos peor porque estamos más lejos de todos, tenemos menos recursos y los pocos que tenemos tratamos de aprovecharlos al máximo».

Moya recalca que durante la dana ‘Alice’ mucha gente se desplazó a la isla porque había una prueba deportiva y a pesar de que se cancelase en el último momento, mucha gente corrió igualmente: «Hubo que llamar la atención porque estaban expuestos al peligro», explica, sin olvidar que las calles principales quedaron anegadas.

Salvar vidas

Por este motivo, pide a la ciudadanía que haga caso a las alertas de Protección Civil: «No se mandan por gusto, es porque hay un riesgo y, si te pilla en la calle, tienes un problema», advierte.

En este sentido, Catalina Serra Costa, voluntaria en Protección Civil de Sant Josep desde hace 17 años, coincide con Manuel López al señalar que nunca había visto unas lluvias como las últimas en Eivissa: «Nadie pensaba que fuera a caer tanto, pero hay que estar preparados a partir de ahora», opina. Por ello, insiste en la importancia de contar con material actualizado para poder responder ante futuras emergencias. López asegura que ya ha pedido «bombas de achique más potentes» para todas las agrupaciones.

Aunque las actuaciones más recientes han sido especialmente intensas, Toni Ribas —miembro de la agrupación de Sant Josep desde que se creó hace más de veinte años— recuerda una de hace tiempo que ayuda a resumir la vocación de cada voluntario: «Fuimos los primeros en tener motos, y nos llamaron a la una de la mañana para buscar a un desaparecido en Sant Joan. Llevaba más de doce horas tirado en el campo y pasó dos días ingresado, con hipotermia... Pero lo encontramos», sonríe, y añade: «Yo puedo decir que he salvado vidas».