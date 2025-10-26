La presidenta Prohens se olvida de Menorca y Eivissa

Palma fue repetidamente bombardeada en los años de la Guerra Civil por la aviación republicana al haber quedado desde el primer momento, y sin apenas resistencia, en manos de los sublevados, que dispusieron del decisivo respaldo de la aviación de la Italia fascista de Benito Mussolini. No sucedió lo mismo en Menorca, que se mantuvo fiel a la legalidad republicana hasta los estertores finales de la contienda, mientas que, en las Pitiusas, se pasó del triunfo del golpe de Estado al posterior control por parte de la República para, al poco, tiempo retornar a la situación inicial. La guerra tuvo en las islas dos escenarios muy definidos: la represión en Mallorca de las escuadras falangistas, dirigidas por el teniente coronel García Ruiz, el comandante Torres Bestard y el policía Julio Barrado, responsables últimos de los asesinatos de al menos 2.000 civiles, y el de la guerra aérea en la que, desde Mallorca, los aviones de la Italia fascista, de la Alemania nazi , además de los de los sublevados, bombardearon Eivissa y, con insistencia, Menorca. Desde el hoy aeropuerto de Son Sant Joan y de la base de hidroaviones de Pollença despegaban las aeronaves que llevaron la guerra aérea a las otras islas provocando decenas de víctimas civiles. Al tiempo, desde la costa peninsular (Valencia, Alicante y también Barcelona), los aviones de la República volaban sobre Mallorca, Palma casi siempre, arrojando bombas que ocasionaron aproximadamente un centenar de muertos. Todavía subsisten algunos de los refugios que se construyeron. Fue en la plaza de San Antonio de Ciutat donde se sufrió el ataque de mayor envergadura de toda la contienda.

Recordémosle a la sobrevenida y selectiva memoria del PP de Marga Prohens, atenazado por la extrema derecha de Vox y que ahora se nos ha descolgado con un futuro homenaje a las víctimas mallorquinas de los bombardeos -como si no fuera presidenta en Menorca y las Pitiusas-, que olvida deliberadamente que la Guerra Civil se inició porque se dio un golpe de Estado contra la legalidad constitucional republicana, además de algunos de los hechos de la tragedia que supuso la llamada Guerra de España (así se la conoció en el mundo) en las islas.

Los bombardeos fascistas sobre la Menorca republicana se iniciaron en septiembre de 1936, apenas un mes después de iniciada la sublevación militar, prolongándose hasta febrero de 1939, lo que significa que, durante toda la contienda, Menorca fue objeto de bombardeos por parte de la aviación golpista. Hay contabilizadas 29 víctimas mortales, además de un número indeterminado de heridos. Los daños materiales fueron cuantiosos.

La Pitiusa mayor fue también diana de la aviación franquista; de entrada, a cargo de la fuerza expedicionaria que el régimen fascista italiano de Benito Mussolini había enviado a Mallorca para ayudar a los golpistas. El 13 de septiembre, una escuadrilla de tres bombarderos italianos atacaron la capital de la isla dejando aproximadamente 40 muertos, muchos edificios afectados, en Dalt Vila y el Club Naútico, y numerosos heridos. Un dato: el 29 de mayo de 1937 en el puerto ibicenco, el crucero nazi Deutschland fue atacado por la marina republicana ocasionando una veintena de víctimas. ¿Tienen cabida en el homenaje que anuncia Marga Prohens los militares nazi-fascistas muertos en las islas? Aviadores italianos están sepultados en un mausoleo situado en la entrada del cementerio de Palma, donde anualmente se les sigue rindiendo tributo por parte de la extrema derecha mallorquina.

Prosigamos con la cronología, a fin de que la presidenta Prohens adquiera cabal constancia de lo acaecido. El 24 de mayo de 1937, fueron 13 aviones republicanos los que bombardearon Palma dejando 17 muertos y 50 heridos. Queda reseñado que fue la plaza de San Antonio la que quedo más devastada. En la calle Sindicato, en lo que hoy es el Banco de Santander, cayó una bomba que no detonó, afortunadamente para mis abuelos, mi padre y sus hermanos, que allí vivían. Con anterioridad, la aviación fascista de Mussolini bombardeó Artà el 31 de agosto de 1936 por equivocación. El llamado fuego amigo se saldó con la muerte de once personas. La aviación republicana llevó a cabo más ataques sobre Mallorca a lo largo de la guerra, los reseñados son los que adquirieron mayor repercusión.

El ensayo de Josep Massot i Muntaner, ‘Els bombardeigs de Mallorca durant la Guerra Civil (1936-1938)’, editado por Publicacions de l`Abadia de Montserrat en 1998 constituye una fuente de información imprescindible.

El deshilvanado homenaje que se ha sacado de la manga la presidenta del Govern balear para camuflar la traición a la palabra dada cuando, a cambio de que se desechara con el apoyo de la atrabiliaria y desmadejada izquierda mallorquina una batería de enmiendas de Vox a un proyecto financiero de su Ejecutivo, aprobadas por equivocación, no se derogaba, como ahora sucederá para contentar a la extrema derecha, la Ley de Memoria Democrática, ha posibilitado que quede nítida la carencia de rigor histórico de la iniciativa anunciada por la presidenta Prohens. La intención que entraña sólo convence a quien desee ser convencido; de lo que se trata es de solapar la derogación de la Ley de Memoria Democrática. La carencia de conocimientos históricos ha conducido al PP a cometer un error de bulto.