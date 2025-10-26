Pilar Valdés Arroyo, experta en creación y promoción de productos turísticos: «Desde la pandemia el turismo religioso ha crecido muchísimo»

La directora general de la Red Mundial de Turismo Religioso (RMTR) , Pilar Valdés Arroyo, está convencida de que las cofradías tienen mucho potencial para ayudar a crecer a los destinos turísticos y eso es lo que deja claro en la entrevista concedida a Diario de Ibiza un rato antes de ejercer de ponente en la jornada académica del III Congreso Nacional Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad, celebrada en la sede de la UIB de Ibiza.

¿Cuándo se creó la Red Mundial de Turismo Religioso y qué tipo de entidades la integran?

La presentación oficial se llevó a cabo en enero de 2024, en Fitur. La entidad nació con un comité de expertos de cinco religiones: cristianismo, hinduismo, budismo, judaísmo e islam. Funciona como una plataforma global que conecta destinos, organizaciones, empresas y expertos en turismo religioso y espiritual. Hemos empezado a trabajar y desarrollar acciones, primero, con el catolicismo. En esta red están destinos de peregrinación tan conocidos como Lourdes o Santiago de Compostela, también otros menos conocidos mundialmente, pero con mucho potencial a nivel religioso, como el camino del Rocío. Además, están entrando touroperadores y agencias de viajes especializadas en turismo religioso, universidades, medios de comunicación y cofradías.

Su ponencia se titula ‘Cofradías y hermandades: guardianes del patrimonio y motores del turismo religioso en destino’. ¿Qué es lo que ha venido a contar, en esencia?

He venido a hablar del potencial turístico que tienen las cofradías de cara a atraer a turistas religiosos, no solamente en Semana Santa sino el resto del año. Hay muchas actividades que se pueden hacer para desestacionalizar la visita de los turistas a los destinos de peregrinación.

Póngame algún ejemplo.

Hay grandes cofradías en España que ya hacen acciones durante todo el año para dinamizar la actividad dentro de la hermandad y con el fin de recaudar un poquito de dinero para mantener todo el arte sacro. Dentro de sus sedes se pueden programar mil ponencias, organizar visitas a los museos sacros que dependen de ellas, hacer hermanamientos con otras ciudades, llegar a acuerdos de colaboración con un montón de entidades y asociaciones a nivel nacional que sean afines y también con las instituciones locales. El turismo religioso siempre ha estado de espaldas a los municipios turísticos, es decir, es un producto al que hasta ahora no se le hacía ni caso, todo era sol y playa, pero atrae a cientos de miles de personas en una Semana Santa. A esos turistas religiosos hay que invitarlos a que visiten el lugar también fuera de ese periodo.

Imágenes de la exposición de la Semana Santa de Ibiza que se podían contemplar ayer en el exterior de la sede de la UIB en Vila. / Vicent Marí

¿Hasta qué punto tiene peso el turismo religioso en estos tiempos?

Es un turismo que está creciendo muchísimo.

¿Desde hace cuánto?

Yo creo que tuvo mucho que ver la pandemia. El covid nos metió en casa y, desafortunadamente, muchísima gente murió, pero también mucha otra tuvo tiempo para pensar, preguntarse hacia dónde iba y revalorizar su vida. Estábamos tan frágiles en aquellos momentos pidiendo a Dios que nos sacara de aquella situación y se produjo tal revolución interna que el que era fiel salió con la fe reforzada y mucho más convencido de sus creencias y muchísima gente que antes no creía acabó creyendo por haber conservado la vida. Desde entonces el turismo religioso no para de crecer. De hecho, el nacimiento de la Red Mundial de Turismo Religioso tiene mucho que ver con que ONU Turismo se diera cuenta de que, justo después de la pandemia, las migraciones de gente en medio mundo solo para ver a un Cristo o una Virgen, lo que son las rutas marianas, habían crecido, no digo exponencialmente, pero sí de una manera importante. Y voy más allá, lejos de lo que se pueda pensar, la Iglesia, especialmente la católica, está teniendo una subida muy importante de peregrinos en todo el mundo.

«En Ibiza hay que ir introduciendo poco a poco el turismo religioso a través del cultural»

¿Cuáles son los destinos preferidos del turismo religioso?

Guadalupe, en México, que ha sido y será siempre el gran destino, ha pasado de tener unos quince millones de visitantes anuales antes de la pandemia a tener cerca de 25 millones. También ha habido un aumento grande en Aparecida, uno de los destinos más importantes de peregrinación en Brasil, y el Cristo de los Milagros, en Perú, ahora con nuestro Papa peruano, está pegando un subidón tremendo. En España, Santiago es el destino preferido. Nadie le va a quitar el puesto, eso está claro. Pero tenemos también a la Virgen del Pilar, en Zaragoza, o las Semanas Santas de Córdoba, Sevilla o Málaga, que siguen creciendo.

Hablemos del perfil del turista religioso.

Hay dos tipos, el peregrino, que nosotros identificamos con un mochilero joven que no supera los 40 años, y el turista religioso propiamente dicho, que es muy cultural, visita edificios religiosos y suele tener más de 40 y un mayor poder adquisitivo.

¿Ve potencial en Ibiza para ser un destino de turismo religioso?

A Ibiza le pasa lo mismo que a Cartagena de Indias, que todo el mundo la asocia con sol, playa, descanso y fiesta cuando tiene siete iglesias impresionantes con peregrinaciones espectaculares. Ibiza claro que tiene posibilidades porque la conoce medio mundo. Ahora, es verdad, nadie os relaciona con el turismo religioso, así que hay que saber hacer las cosas bien y con respeto e ir introduciendo poco a poco esa faceta a través del turismo cultural. Como al turista ya lo tenéis, a todos esos que vienen a tomar el sol llevadlos, además, a ver un museo o una iglesia.