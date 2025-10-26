Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención

Llama la atención

Llama la atención

El interés de Argelia para que el Consell de Eivissa devuelva a su país a los siete jóvenes que huyeron del país con una lancha robada y llegaron a Platja d’en Bossa, pero no, como le ha recordado la institución ibicenca, por los otros 70 de este país que el Consell tutela desde hace tiempo. A éstos habría que sumar los 98 menores argelinos de los que se ocupa Formentera.

Llama la atención

Llama la atención

Que un vídeo de TikTok compartido por una influencer haya servido a la Policía Local de Sant Joan para localizar una cueva del litoral del municipio en la que se habían encendido hogueras (a sólo 50 metros de masa forestal) y en la que había residuos y vertidos. La influencer, especializada en viajes de bajo coste, llamaba a la cueva «nuestra casita de hoy en Eivissa».

Que la isla de Eivissa tenga más tirón fuera de España que en el propio país a la hora de organizar congresos, según destacaron varios de los organizadores del congreso sobre turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, en inglés) celebrado en la isla. Uno de los motivos es que Eivissa cuenta con pocos prescriptores dentro de asociaciones grandes.

TEMAS

Tracking Pixel Contents