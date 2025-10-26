Llama la atención
El interés de Argelia para que el Consell de Eivissa devuelva a su país a los siete jóvenes que huyeron del país con una lancha robada y llegaron a Platja d’en Bossa, pero no, como le ha recordado la institución ibicenca, por los otros 70 de este país que el Consell tutela desde hace tiempo. A éstos habría que sumar los 98 menores argelinos de los que se ocupa Formentera.
Que un vídeo de TikTok compartido por una influencer haya servido a la Policía Local de Sant Joan para localizar una cueva del litoral del municipio en la que se habían encendido hogueras (a sólo 50 metros de masa forestal) y en la que había residuos y vertidos. La influencer, especializada en viajes de bajo coste, llamaba a la cueva «nuestra casita de hoy en Eivissa».
Que la isla de Eivissa tenga más tirón fuera de España que en el propio país a la hora de organizar congresos, según destacaron varios de los organizadores del congreso sobre turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, en inglés) celebrado en la isla. Uno de los motivos es que Eivissa cuenta con pocos prescriptores dentro de asociaciones grandes.
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza