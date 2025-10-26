El interés de Argelia para que el Consell de Eivissa devuelva a su país a los siete jóvenes que huyeron del país con una lancha robada y llegaron a Platja d’en Bossa, pero no, como le ha recordado la institución ibicenca, por los otros 70 de este país que el Consell tutela desde hace tiempo. A éstos habría que sumar los 98 menores argelinos de los que se ocupa Formentera.

Llama la atención

Que un vídeo de TikTok compartido por una influencer haya servido a la Policía Local de Sant Joan para localizar una cueva del litoral del municipio en la que se habían encendido hogueras (a sólo 50 metros de masa forestal) y en la que había residuos y vertidos. La influencer, especializada en viajes de bajo coste, llamaba a la cueva «nuestra casita de hoy en Eivissa».

Que la isla de Eivissa tenga más tirón fuera de España que en el propio país a la hora de organizar congresos, según destacaron varios de los organizadores del congreso sobre turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, en inglés) celebrado en la isla. Uno de los motivos es que Eivissa cuenta con pocos prescriptores dentro de asociaciones grandes.