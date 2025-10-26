Un libro recopila la artillería y los aviones caídos en Ibiza en la Segunda Guerra Mundial

El próximo jueves, 30 de octubre, a las 19.30 horas se presenta, en Sa Nostra Sala de Ibiza, el libro de Pere Vilàs ‘L’artilleria al segle XX i avions caiguts a les Pitiusas durant la II Guerra Mundial’ (Edicions Aïllades).

Este volumen, de 146 páginas, forma parte de la Col•lecció Barbaria d’Assaig que tiene en marcha la editorial. Cuenta con un prólogo de Juan A. Serra Marí y la ilustración de portada es de Andrés Paniagua López.

Portada del LIbro / D.I.

Se trata de un relato muy completo de cada una de las unidades de artillería que en algún momento han sido situadas en nuestras islas, indicando de cada una el año en el qué se instaló, su emplazamiento, las seis piezas de que disponía, los cambios por los cuales pasó, así como el año en que fueron retiradas.

Aviones estrellados en las Pitiusas

En la segunda parte del libro se recogen una serie de artículos en su momento ya publicados por el mismo autor en Diario de Ibiza, en los que presenta unos episodios en los cuales estuvieron implicados aviones de ambos bandos que combatían en la Segunda Guerra Mundial y que sobrevolaron las islas para acabar estrellándose en el mar o en tierra.