«La ley prevé un empadronamiento ficticio de gente sin casa en edificios públicos»

Lola Penín, concejala de Bienestar Social y Vivienda de Vila, señala, como Cáritas, que no hay un perfil concreto de gente sin hogar. Hay personas en situación de calle y trabajadores en infraviviendas que no pueden acceder a la vivienda «por lo inaccesible que es económicamente o bien por la falta de documentación en regla». El equipo de gobierno municipal ha explicado en otras ocasiones que quienes viven en «chabolas, cuevas o sin techo alguno» pueden empadronarse a través del correspondiente expediente de los servicios sociales en la dirección del albergue municipal, «lo que permite que puedan recibir notificaciones y acceder a servicios básicos».

«En la ley hay un apartado sobre empadronamiento ficticio, que es para personas que viven en tiendas de campaña o en situación de calle total, conocidas por los servicios sociales del Ayuntamiento. Y se pueden empadronar en un edificio público», apunta Penín.

El Ayuntamiento afirma que no se puede empadronar a alguien que no es conocido por los servicios sociales, como alguien que llega para hacer la temporada y del que la administración municipal no tiene ninguna «información fehaciente». «Debe ser alguien que lleva más de seis meses viviendo aquí con intervención abierta y que aporta la dirección del domicilio. Me refiero a personas que atendemos desde servicios sociales y desde entidades como Cáritas, Cruz Roja, Médicos del Mundo...», agrega.

Según recoge la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, «las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón». Pero, seguidamente, lo matiza: «Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de su constancia en el Padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión viene determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una comunicación al domicilio que figure en su inscripción».

Sobre las caravanas y autocaravanas, cuyos habitantes a menudo acampan (algo que en la isla sólo es legal en los campings oficiales), la teniente de alcalde Gema Marí explicó en un pleno que, como en el municipio no hay un recinto habilitado para la permanencia de este tipo de vehículos, «queda justificada la imposibilidad de realizar el trámite de empadronamiento a las personas que allí residen, ya que dichos vehículos no disponen de un lugar fijo habilitado». El Consistorio sí puede registrar a las personas que residen en las embarcaciones con un número de amarre asignado, dijo Marí. «Si el Ayuntamiento deniega una solicitud de empadronamiento, no es por capricho», expresó.

«No miramos a otro lado»

Penín sostiene que el Consistorio de Eivissa está tomando «todas las iniciativas para conseguir que haya más vivienda asequible para los residentes». Así lo dijo este jueves mientras acudía a un acto organizado por Cáritas en Vara de Rey por el día de las personas sin hogar.

¿La problemática está tan desbordada que faltan herramientas para abordarlo? «No vamos a mirar para otro lado», responde la edil. «Se está luchando contra el turismo ilegal, que provoca que las viviendas que antes iban dirigidas a los residentes se pasen al turismo». También apuesta por «dar garantías jurídicas a los propietarios» para que los pisos vacíos vuelvan al mercado residencial. «También hemos cedido terrenos al Ibavi [Instituto Balear de la Vivienda] para la construcción de pisos. Estamos rehabilitando viviendas en sa Peña y convirtiendo locales en vivienda para los residentes de nuestro municipio».