José Luis Mateo, conseller de Vivienda en Ibiza: “Llegamos tarde a las políticas públicas de vivienda”

Las riadas han sido el tema de conversación en Eivissa las últimas semanas. ¿Cómo se puede abordar el tema de construir vivienda en zonas inundables?

La normativa es clara. A la hora de construir es imprescindible contar con los informes sectoriales oportunos cuando hablamos de temas de incendios, de desprendimientos y erosión o de zonas inundables. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ceñirse a la normativa vigente, que está pensada precisamente pensando, lo primero, en la seguridad. A partir de ahí, si se cumplen las condiciones y en un determinado solar o territorio se puede construir adoptando determinadas medidas correctoras, adelante. Pero lo prioritario es la seguridad de las personas.

El Parlament balear aprobó en abril el decreto que permitirá construir en áreas de transición en suelo rústico. ¿Es tan necesaria esta liberalización del suelo?

La Ley 4/2025, para la obtención de suelo y para los proyectos residenciales estratégicos está prevista para desbloquear y agilizar suelos urbanos y urbanizables. Eso se puede hacer sólo en aquellos municipios de más de 10.000 habitantes. Será posible acudir a las áreas de transición si primero se han agotado los suelos urbanos y urbanizables. Y luego, a través de un informe técnico del propio ayuntamiento, se tiene que dar la posibilidad de acudir a esos suelos en transición. Por lo tanto, se deja en manos del ayuntamiento qué áreas de transición, que son las que están pegadas a la corona que rodea el terreno urbano y urbanizable, y que ya están previstas que dentro de un tiempo se conviertan en urbanizables y, posteriormente, en urbanas.

Mariano Juan, el vicepresidente del Consell de Eivissa, afirmó en julio que había más de 4.000 viviendas vacías en toda la isla. ¿Hay alguna medida para que estas vuelvan al mercado?

Nada nos gustaría más que poder contar con muchas medidas que pudieran atraer esas viviendas vacías al mercado. Estamos trabajando, por ejemplo, a través del programa Alquiler Seguro. Pretende que esas viviendas vacías que están fuera del mercado residencial pudieran reintegrarse en ese mercado. Si se entra en el programa, lo que es voluntario, los precios están limitados, pero pretendemos que los propietarios busquen la seguridad que proporciona la Administración de que van a recibir mensualmente la cantidad de renta asignada o la que sea correspondiente. Además de la seguridad de que van a obtener el inmueble en las condiciones en las que lo hubieran puesto a disposición del arrendatario. También buscamos la seguridad del arrendatario, que tendrá que pagar un 30% menos de lo que recibe el arrendador.

En julio, usted anunció en el Parlament que sólo se habían firmado dos contratos de Alquiler Seguro en Eivissa. ¿Por qué el programa no tiene éxito?

Debemos promocionar más y mejor el programa. En las reuniones para lanzar y para potenciar este programa que mantenemos con nuestros colaboradores, como el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria o el Colegio Oficial de Administradores de Fincas, pusieron sobre la mesa que había que reforzar su promoción. Y en ésas estamos, del mismo modo que también trabajamos en mejorar alguno de los aspectos del programa para hacerlo más atractivo para los propietarios.

La ciudad de Eivissa ha registrado un aumento de más del 80% en el último año en las inscripciones para alquiler social del Ibavi. ¿Cree que llegamos tarde en temas de políticas de vivienda pública?

Desde luego que llegamos tarde y es una pena que la única política de vivienda del anterior Govern fuera la promoción pública de vivienda. Esto para mí es un error clamoroso porque el desafío de la vivienda hay que atacarlo por muy diversos frentes. Si el pasado Govern no llegó a 500 viviendas de protección oficial en ocho años, desde luego que llegamos tarde. En estos dos años de legislatura hemos tratado de reforzar la política pública de vivienda. El Instituto Balear de Vivienda [Ibavi] cuenta con el presupuesto más alto de su historia y tenemos en previsión y en planificación cerca de mil viviendas, 300 de ellas en Eivissa. Ahora bien, la vivienda pública no ha de ser la única de las soluciones o quizá es la solución que da respuesta al desafío de la vivienda. Creemos que tiene que construirse todo un plan de choque, que se hizo desde el primer día de esta legislatura. Estamos tratando el programa de la vivienda desde muy distintos ámbitos porque creemos que el único camino son muchos caminos que nos llevan a la solución. Buscar soluciones cortoplacistas después de ocho años de tránsito en un desierto es muy complicado.

La media de las hipotecas de viviendas en Eivissa es de 447.000 euros. Entonces, ¿se puede entender que el mercado no tiende a construir viviendas asequibles?

Ha habido un fallo durante mucho tiempo. Si tú te acercas a Palma y ves que la política en lo que se refiere a promociones de vivienda eran las 400 de vivienda de promoción pública y luego se alzan muy por encima de esos precios, entonces la respuesta es que la política es equivocada. Con esta legislatura, la dirección es totalmente distinta. Lo que buscamos es precios que no ronden esas cifras de las que estás hablando, sino que estén muy por debajo. La clave no es solamente construir vivienda. Si construimos vivienda, liberamos suelo y lo dejamos al arbitrio puro y duro del mercado y para cualquier promotor y a precio libre, no estamos logrando el objetivo. Habrá un 50% de vivienda libre en el caso de los proyectos residenciales estratégicos por ley y un 50% de vivienda que tiene que estar siempre con algún tipo de protección.

¿Hay alguna medida dirigida a la gente joven?

El 30% de esa vivienda de proyectos residenciales tendrá que quedar reservada y limitada por precio para menores de 35 años. También se está trabajando en otras medidas para quien quiera una primera vivienda como la hipoteca jove Ibavi. Cuando se quiere esa primera vivienda, ese primer desembolso del 20% que el banco no te garantiza, porque el banco te cubre hasta un 80%, pues muy posiblemente la gente joven lo tendrá muy complicado a no ser que tenga el respaldo de la familia o de cualquiera que le pueda echar una mano. Ahí está la hipoteca Ibavi. De tal manera que hay determinados bancos que apoyan esta iniciativa y que, con las condiciones establecidas en el acuerdo entre los bancos y el gobierno, avalan ese 20%. Aparte, están las ayudas del alquiler, tanto las genéricas como las del bono joven. Estamos muy comprometidos con la gente joven porque creemos que son los primeros destinatarios de una vivienda.

Ha dicho que es fundamental que la vivienda sea para residentes. Entonces, ¿cómo se explica que el 30% de la compra de vivienda en Balears sea de capital extranjero?

La política de vivienda es una política de medio-largo plazo. Ojalá fuéramos capaces de que en apenas dos años, tuviéramos ya resultados inmediatos de nuestras políticas de vivienda. Esta ley 4/2025 fija que toda esta vivienda a precio asequible sea para residentes en Balears durante un mínimo de cinco años. Antes no había ningún límite en ese sentido. Cuando un ayuntamiento cede un terreno al Ibavi para que construya vivienda pública y firmamos el convenio en el que se establecen las condiciones concretas, el ayuntamiento puede decirnos que quiere que sea destinado únicamente para residentes durante ocho, diez o 15 años.

¿Qué haría falta para que Eivissa se declarara zona tensionada?

La respuesta fácil sería que estuviera gobernada por Podemos o el PSOE porque desde el Govern del Partido Popular no creemos que la declaración de zona tensionada ni el topar los precios del alquiler ni gobernar a través de la imposición ni la intervención sea la solución. Allí donde se ha aplicado, no ha funcionado. En Cataluña no ha funcionado. Los alquileres, por más que intenten convencernos de lo contrario, no han bajado su precio. Lo que se ha producido es una huida de la oferta. Se habla de que más de 40.000 viviendas han salido de la oferta en Barcelona. Lo que provoca declarar una zona tensionada es retirar vivienda del mercado que acaba por acudir al alquiler de temporada a precios mucho más altos. Es lo que ha acabado pasando, por ejemplo, en Cataluña. Ha aumentado de forma exponencial el alquiler de temporada.

El II Barómetro de la Vivienda ‘Planeta Propietario’, elaborado por Grupo Mutua Propietarios, mostró en julio que un 59% de los baleares se mudaría a la Península por motivos como la falta de vivienda asequible y el elevado coste de la vida. ¿Podemos volver a unos niveles de emigración de la Balears preturística?

Marga Prohens creo que ha sido la única presidenta que ha tenido la valentía de asumir y anunciar cuál es el problema de verdad serio que tiene que ver con el futuro de Balears, que es el crecimiento poblacional. Tenemos que saber cómo afrontar este problema y cuáles son las soluciones para que no se haga todavía más grave. Balears es un destino turístico a nivel mundial, pero eso tiene sus pros y sus contras. Como muy bien dice la presidenta, está la España que se vacía y la España que se llena y Balears es la España que se llena porque aquí hay inversión, riqueza, emprendimiento y una actividad económica muy viva. Eso provoca efectos secundarios peligrosos y que hay que tener en cuenta. Desde el punto de vista de la vivienda, quiero que ese 59% no se tenga que ir o, si quiere irse, que sea porque lo elige.

