El Govern limpia y despeja casi dos kilómetros del trazado de tres torrentes de Ibiza

Casi dos kilómetros del trazado de tres torrentes de Ibiza: sa Llavanera, ses Vinyes y d’en Planes. Es lo que ha limpiado y despejado el Govern balear a través de la dirección general de Recursos Hídricos de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en Ibiza durante el mes de septiembre. Los trabajos han consistido en desbrozar la vegetación, podar y talar árboles, retirar sedimentos, eliminar especies invasoras y reparar márgenes y taludes.

En el torrente de sa Llavanera, uno de los que más complicaron el desagüe de la ciudad de Ibiza durante las últimas lluvias torrenciales se trabajó en 892 metros, en 47 de los cuales los trabajos se tuvieron que hacer de forma manual, destaca la conselleria.

El torrente de sa Llavanera. limpio y despejado. / CAEB

En el d’en Planes se actuó en 749,6 metros (50 de ellos manuales) mientras que en el de ses Vinyes la actuación fue mucho más modesta: 297,6 metros de trazado y en 75,6 de ellos completamente manual.

Para reducir el riesgo de inundaciones

El Govern señala en un comunicado que el objetivo de estas actuaciones es «preservar el buen estado de los lechos de los torrentes, evitar embalsamiento de agua y reducir el riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias intensas». Insiste en que se trata de actuaciones «del servicio ordinario de conservación del dominio público hidráulico que permite actuar de manera preventiva» y que refuerza «la seguridad de la ciudadanía y la protección del territorio».