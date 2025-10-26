Medio ambiente
El Govern limpia y despeja casi dos kilómetros del trazado de tres torrentes de Ibiza
Ha actuado en los lechos de sa Llavanera, ses Vinyes y d’en Planes
Se ha desbrozado la vegetación, podado, talado, eliminado sedimentos y eliminado especies invasoras
Redacción digital
Casi dos kilómetros del trazado de tres torrentes de Ibiza: sa Llavanera, ses Vinyes y d’en Planes. Es lo que ha limpiado y despejado el Govern balear a través de la dirección general de Recursos Hídricos de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en Ibiza durante el mes de septiembre. Los trabajos han consistido en desbrozar la vegetación, podar y talar árboles, retirar sedimentos, eliminar especies invasoras y reparar márgenes y taludes.
En el torrente de sa Llavanera, uno de los que más complicaron el desagüe de la ciudad de Ibiza durante las últimas lluvias torrenciales se trabajó en 892 metros, en 47 de los cuales los trabajos se tuvieron que hacer de forma manual, destaca la conselleria.
En el d’en Planes se actuó en 749,6 metros (50 de ellos manuales) mientras que en el de ses Vinyes la actuación fue mucho más modesta: 297,6 metros de trazado y en 75,6 de ellos completamente manual.
Para reducir el riesgo de inundaciones
El Govern señala en un comunicado que el objetivo de estas actuaciones es «preservar el buen estado de los lechos de los torrentes, evitar embalsamiento de agua y reducir el riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias intensas». Insiste en que se trata de actuaciones «del servicio ordinario de conservación del dominio público hidráulico que permite actuar de manera preventiva» y que refuerza «la seguridad de la ciudadanía y la protección del territorio».
Suscríbete para seguir leyendo
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Una jauría de perros atemoriza a los vecinos de un barrio de Ibiza