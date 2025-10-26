Sant Rafel estrena hoy la cantata sobre Joan Marí Cardona

La iglesia de Sant Rafel acoge esta tarde, a las 19 horas, el estreno de la cantata 'Camins d'història. Oratori Marí Cardona', un homenaje al sacerdote e historiador ibicenco de cuyo nacimiento se celebra este año en centenario. La cantata cuenta con letra de Bernat Joan mientras que de la música se ha encargado Bartomeu Tur. La interpretación corre a cargo del Cor de Sant Josep, dirigido por Jordi Martí. Àngels Martínez, por su parte, se encarga de la dirección de la dramaturgia.

En la interpretación musical participan un tenor, dos sopranos, una narradora y siete músicos, además de varios personajes a los que darán vida los actores del Grup de Teatre del Institut d'Estudis Eivissencs. La cantata consta música tradicional ibicenca y dos arias creadas específicamente para esta obra, que recuerda la vida y la obra de Joan Marí Cardona.

El acto, incluido dentro del Any Joan Marí Cardona (impulsado por los dos consells pitiusos, el Ayuntamiento de Sant Antoni, el Institut d'Estudis Eivissencs y el Obispado de Ibiza), está organizado en esta ocasión por el IEE, que presidió durante 18 años. Es una más de las actividades pensadas para recordar y sobre todo difundir la figura de Joan Marí Cardona: historiador y canonxe arxiver y una persona clave en la investigación y conservación del patrimonio de las Pitiusas.

Antes de que acabe el año la cantata se presentará también en Formentera, recalcan desde la organización, sobre esta obra homenaje a Marí Cardona que se estrena en su pueblo natal.