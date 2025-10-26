El álbum
Un conductor drogado arrolla varias motos
Una persona que conducía bajo los efectos de las drogas arrolló varias motocicletas estacionadas en el centro de Vila. Según la Policía Local, el individuo trató de escapar, pero los peatones le cortaron el paso. Posteriormente, se confirmó que el protagonista de los hechos había consumido sustancias estupefacientes.
