La artista ibicenca Doralice Souza gana el Premi Rei en Jaume

En marzo de 2025, obtuvo una mención de honor (segundo puesto) en los Premios de Pintura Castellitx y en julio fue finalista en los Premios Artists of Mallorca

Doralice Souza, con el premio el día de la entrega.

Doralice Souza, con el premio el día de la entrega. / DI

Redacción Digital

Ibiza

La artista ibicenca Doralice Souza ha sido galardonada con el Premi Rei en Jaume 2025 por su obra 'Somewhere Over the Rainbow', una pieza que encarna la esencia del viaje interior y la búsqueda constante de sentido que define su serie 'Camino a Ítaca'.

La obra, de profunda carga simbólica, refleja la melancolía luminosa del Mediterráneo y la emoción de dejar atrás lo amado para seguir avanzando hacia nuevas metas. A través de una abstracción refinada y poética, la artista transforma el color y la materia en lenguaje emocional, narrando el tránsito de la vida como una travesía de transformación y autodescubrimiento.

"No se puede alcanzar Ítaca sin haber amado, sin haber perdido, sin haberse transformado en el trayecto", explica Souza. "Esta obra no habla del destino, sino del proceso: de todo lo que uno se atreve a soltar para llegar más lejos."

Un fragmento de la bra premiada.

La obra galardonada. / Foto: Mar Torres

En marzo de 2025, la artista obtuvo una mención de honor (segundo puesto) en los Premios de Pintura Castellitx, y en julio, fue finalista en los Premios Artists of Mallorca, consolidando así su proyección dentro del panorama artístico balear.

A caballo entre Mallorca e Ibiza, Doralice Souza combina en su trabajo una mirada contemporánea con la esencia del arte mediterráneo, con el que logra un equilibrio entre emoción pura y contemplación poética.

