Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza

Alrededor de 45 compañeros nacidos en 1965 se dieron cita este fin de semana

Reunión de antiguos alumnos.

Reunión de antiguos alumnos.

Redacción Digital

Ibiza

El Hotel Argos de Talamanca fue escenario este fin de semana de una entrañable reunión de antiguos alumnos del Instituto Santa Maria de Ibiza nacidos en 1965, un encuentro cargado de emoción, risas y recuerdos.

Alrededor de 45 compañeros se dieron cita para celebrar este reencuentro, en el que no faltaron las anécdotas de juventud y los brindis por los viejos tiempos.

El Instituto Santa Maria es uno de los centros educativos más emblemáticos de la isla, ha visto pasar por sus aulas a varias generaciones de ibicencos.

