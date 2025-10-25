Valores en la era de la inteligencia artificial

Los Premis Diario de Ibiza son una reivindicación de la importancia de valores como los que encarnan las personas, empresas y asociaciones que reciben cada año la emblemática escultura de Pedro Hormigo. Valores que son la columna vertebral de este Diario y las señas de identidad de nuestro periodismo: el compromiso, la honestidad, la independencia, el rigor, la defensa de los derechos humanos, el servicio público, el interés general. La tecnología nos ha transportado a una nueva era de la mano de la inteligencia artificial, una gran aliada con una potencialidad extraordinaria, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por ello, el uso de una herramienta tan poderosa requiere medios de comunicación en los que esos valores estén en el centro de la organización, clave para mantener la confianza de los lectores. Su confianza y apoyo es fundamental, pues sin ellos no es posible la supervivencia de un periódico.

Es Diari ha cumplido 132 años, a lo largo de los cuales ha recogido y relatado la historia, la grande y la más pequeña, de Eivissa y Formentera desde finales del siglo XIX. Ha reflejado las profundas transformaciones de una sociedad con economía de subsistencia y de emigrantes que se convierte en tiempo récord en uno de los destinos turísticos más importantes e icónicos del mundo.

Vivimos una época marcada por el cambio permanente y vertiginoso, por la incertidumbre, que nos descoloca y a menudo nos angustia. Las informaciones o pseudoinformaciones se suceden a un ritmo frenético, nos bombardean por multitud de canales, a menudo sin verificación, en un caos en el que es muy fácil difundir la manipulación y la mentira. Por ello es tan importante confiar en medios de comunicación serios y solventes, con profesionales rigurosos, en los que poder confiar, como Diario de Ibiza, que aporten análisis, jerarquización, reflexión y un estricto protocolo de verificación. Comprometidos con los lectores y con la verdad.

Los premiados de Diario de Ibiza tienen en común precisamente el compromiso, así como su capacidad de transformar en positivo lo que les rodea. Personas sólidas y tenaces que son un ejemplo y nos mandan un mensaje esperanzador y luminoso, sencillo pero definitivo: merece la pena. El compromiso merece la pena. Los valores. Dedicar tu vida a aquello en lo que crees, contra viento y marea, abriendo caminos donde antes había muros. O no había nada. Mirando hacia atrás, porque es de donde venimos, pero sobre todo hacia adelante, donde no hay nada definido aún. Así abrió camino María Luisa Cava de Llano, una de las primeras abogadas en ejercicio de Eivissa y que se hizo un hueco en la política cuando apenas había mujeres en los cargos de representación. Su brillante trayectoria, que ha alcanzado los más altos niveles institucionales, es una referencia respetada y admirada dentro y fuera de las filas de su partido y de su isla. La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Formentera, Pepita Gabaldar, convirtió su experiencia de sufrimiento extremo, a causa de la enfermedad de su marido, en un compromiso por ayudar a otros enfermos y sus familias, lo que supuso una mejora tremenda para ellos en una isla en la que apenas disponían de recursos. También el compromiso define la actividad de la Associació de Veïns des Rafal Trobat, que han impulsado numerosas acciones para recuperar y preservar el medio ambiente y la actividad agrícola tradicional en este hermoso paraje de bosques y cultivos. Y de la misma forma, la empresa Familia Marí Mayans, una de las más antiguas de Eivissa, fundada en 1880, ha conseguido convertirse en un emblema de la isla, al basar su actividad, desde sus humildes inicios, en la tradición más arraigada de las Pitiusas, la del uso de las plantas propias.

Cuatro premiados que condensan valores sólidos y universales y son un espejo en el que inspirarnos. Enhorabuena.