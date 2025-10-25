El turismo MICE continúa con su trabajo «de pico y pala» en Ibiza

Si de algo entiende la sociedad ibicenca es de turismo. A los tradicionales de sol y playa y ocio nocturno poco a poco se les suma el cultural, el gastronómico, el deportivo... y el MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, por sus siglas en inglés). Esta modalidad, que está en ascenso en Ibiza, es la que promociona el ciclo de actividades Ibiza MICE Summit, que atrajo a la isla a unas 150 personas de 15 agencias de España, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania.

Ana Sánchez, la gerente del Ibiza Convention Bureau, afirma que esta institución organizadora del evento observa que el sector turístico muestra «un crecimiento claro en la isla». Pone de ejemplo que la organización arrancó en 2011 con 27 empresas asociadas y que, en la actualidad cuenta con 80.

Por otra parte, muestra que el cliente de este tipo de servicios está dispuesto a desplazarse hacia Ibiza en épocas del año que no se corresponden necesariamente con la temporada de verano. Por ello, Sánchez valora la «desestacionalización» que aportan estos visitantes al sector turístico local. Aunque explica que se trata de un trabajo «de pico y pala», esta oferta «va estirando los extremos de la temporada hacia abril y octubre».

La directora del Palacio de Congresos de Eivissa, Fina Riera, observa que el mercado de congresos nacional «es el que más cuesta atraer». La gestora de otra de las entidades organizadoras del Ibiza MICE Summit precisa que la isla cuenta con «muy pocos prescriptores dentro de asociaciones grandes para atraer congresos». Debido a esto, asegura que el recinto recibe «muchísimos más» eventos internacionales que españoles.

Un «momento dulce» para el MICE

Uno de los ponentes de la sesión de ayer del ciclo de eventos, el representante de Agencias de Eventos Españolas Asociadas (Aevea) César González, subrayó que el sector MICE vive un «momento dulce» por lo que se refiere al volumen de negocio de las agencias organizadoras. Como resultado, el sector estrenó su convenio colectivo a finales de 2024, que regula cuestiones específicas de estas empresas como la dificultad de organizar las jornadas laborales debido a los «picos y valles» de trabajo que explicó González.

La mesa redonda Objetivos vs Resultados ¿Medimos bien nuestros eventos? se centró en cómo calibrar el éxito de los eventos MICE. Miguel Sánchez, el Marketing Manager Pro Service en Volkswagen, explicó que existen sensores que evalúan los gestos de los asistentes. María Gómez, de la empresa Amadeus, llamó a pasar de la «intuición» sobre los resultados a la «ciencia» para calibrarlos. Por último, Sandra Martín, de BNP Paribas, señaló la importancia de los datos porque «una cosa que no se mide no se puede mejorar».

Inteligencia Artificial y turismo

Por su parte, Álex Rayón, el CEO de Brain and Code y profesor de la Universidad de Deusto, añadió en su intervención en solitario que la Inteligencia Artificial (IA) tiene aplicaciones en el sector turístico en el «posicionamiento de la marca». Y es que argumentó que Chat GPT ha superado ha Google en número de búsquedas porque es «conversacional» y permite «descubrir lugares y tener más contexto».

Virginia Ródenas, la directora de comunicación y relaciones internacionales del Grupo Envera repasó la historia de esta organización, dedicada a fomentar el apartado social del turismo MICE mediante la contratación de personas con discapacidad. «Los organizadores cada vez piden más de estas personas porque para ellos no es un medio para ganar dinero, sino un modo de vida», argumentó.

Tanto la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, como el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, destacaron la expansión de este tipo de actividades en los últimos años. Ferrer valoró que muestran la competitividad de la isla en sectores turísticos alternativos y Costa apuntó que más de la mitad de estos visitantes regresan a Ibiza.