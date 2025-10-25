Patrimonio de la Humanidad
Solemnidad en el arranque del Congreso Nacional de Semana Santa en Ibiza
El pasacalles y la misa marcan el inicio del Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad en Ibiza. La jornada de este sábado estará dedicada a las ponencias y al viacrucis.
La ciudad de Ibiza vivió este viernes una tarde llena de emoción y solemnidad con la apertura del III Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que por primera vez se celebra en la isla bajo el lema ‘Eivissa: Un patrimonio vivo’.
El pasacalles inaugural, a cargo de la Agrupación Musical Jesús del Gran Poder, recorrió las calles desde la parroquia del Salvador de la Marina hasta la parroquia de San Pedro (El Convent), con la participación de las siete cofradías de la ciudad. Este desfile marcó el arranque oficial de un encuentro que reúne durante tres días a representantes de las 15 ciudades españolas reconocidas por la Unesco.
Tras el pasacalles, se celebró la misa de inicio del congreso, solemnizada por el Coro Amics de sa Música, dirigido por Nélida Boned, y el acto oficial de bienvenida en el claustro del Ayuntamiento de Eivissa, donde se inauguró la exposición fotográfica ‘15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, 15 formas distintas de Semana Santa’. La jornada iba a concluir con un concierto coral del Cor Ciutat d’Eivissa, dirigido por Miguel San Miguel.
Jornada del sábado
La segunda jornada, este sábado 25 de octubre, estará dedicada a la reflexión y el diálogo con una sesión académica en la sede de la Universitat de les Illes Balears, que contará con ponencias de expertos como Monseñor Mikel Garciandía Goñi, Monseñor Pablo Delclaux de Muller, Pilar Gordillo Isaza, María José Miranda y Pilar Valdés Arroyo, moderadas por el sacerdote José Gabriel Vera Beorlegui.
Por la tarde, los asistentes participarán en una ruta guiada ‘Historia y paisaje: el alma de Ibiza’ y en la reunión anual de presidentes de la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial.
El día culminará con uno de los actos más esperados: el solemne viacrucis por las calles de Dalt Vila, con la imagen del Santísimo Cristo del Cementerio y el canto de los Passos a cargo de la Esquadra des Amunts, de Sant Miquel de Balansat.
El congreso continuará el domingo con actividades para los participantes: una visita teatralizada por Dalt Vila, la Misa Jubilar de las Cofradías y la clausura oficial en la plaza de la Catedral, que incluirá una exhibición de ball pagès y una degustación de productos locales.
