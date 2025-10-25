Sant Josep presenta un programa para mejorar el bienestar de las personas mayores

El Ayuntamiento de Sant Josep continúa reforzando su compromiso con el bienestar de las personas mayores del municipio a través de iniciativas que fomentan un envejecimiento activo, saludable y acompañado.

Desde 2024, el Ayuntamiento ha puesto en marcha dos iniciativas dirigidas a las personas mayores del municipio: el programa ‘Gaudeix a Sant Josep’, que ofrece actividades gratuitas de ocio, deporte y creatividad, y el ‘Servei d’Informació, Assesorament i Suport per a persones majors’, que brinda atención personalizada para cubrir necesidades físicas, emocionales y administrativas. Se trata del primer programa municipal que integra estas acciones de manera estructural, garantizando un acompañamiento completo y continuo para este colectivo.

El actual equipo de gobierno, liderado por el alcalde Vicente Roig, ha asegurado que estas iniciativas no son medidas aisladas, sino parte de un plan permanente para mejorar la calidad de vida de las personas mayores del municipio.

Envejecimiento activo

En este sentido, el programa ‘Gaudeix a Sant Josep’ ofrece un amplio abanico de actividades gratuitas para personas mayores de 65 años empadronadas en el municipio. Durante el curso escolar, se desarrollan talleres de yoga, gimnasia, baile en línea, estimulación cognitiva, competencias digitales y artes plásticas, repartidos en distintos núcleos del municipio para facilitar la participación. Las plazas se organizan en grupos reducidos, lo que permite un seguimiento más personalizado y un ambiente más cercano entre los participantes. En cada edición, cerca de 300 personas se han sumado a estas actividades, reflejando el interés y la continuidad que genera el programa.

«Estamos muy satisfechos con la respuesta de los vecinos de Sant Josep. Nuestro objetivo es que todos los mayores tengan la oportunidad de disfrutar de actividades que fomenten tanto su bienestar físico como emocional y que se sientan acompañados por el Ayuntamiento en todo momento», afirma Marilina Serra, concejala de Acción Social, Familia e Igualdad. «Creemos que invertir en las personas mayores es invertir en toda la comunidad. Este programa refleja nuestro compromiso de construir un municipio más inclusivo y saludable para todos», añade.

Para facilitar el acceso, las inscripciones se realizan a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, ya sea de forma presencial o mediante formularios digitales. De este modo, se asegura que cualquier persona interesada pueda sumarse a las actividades de manera sencilla y organizada, adaptándose a diferentes necesidades y niveles de manejo de la tecnología.

Compromiso

Paralelamente, el Ayuntamiento ha puesto en marcha por primera vez el ‘Servei d’Informació, assesorament i suport per a persones majors’, un recurso diseñado para ofrecer atención personalizada a las personas mayores, centrada en la gestión de trámites administrativos y sanitarios, el apoyo emocional y la orientación hacia recursos sociales especializados. Este servicio se ofrece en las tres unidades de trabajo social del municipio, con atención presencial sin necesidad de cita previa, garantizando un acompañamiento cercano y continuo. Se estructura en dos líneas de intervención: orientación y gestión de trámites, y apoyo emocional y derivación a recursos cuando se detectan necesidades específicas.

Serra ha asegurado además que este programa refleja el compromiso del Ayuntamiento de acompañar a los mayores en todas las etapas de su vida, garantizando tanto su bienestar físico como emocional, y consolidando recursos permanentes para la comunidad.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Sant Josep refuerza su apuesta por mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promoviendo su participación activa, su bienestar y asegurando un acompañamiento cercano y constante. La continuidad y consolidación de estos programas reflejan la voluntad del equipo de gobierno de ofrecer recursos estructurales y permanentes que beneficien a toda la comunidad.