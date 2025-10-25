Sa Unió de Formentera acusa a la oposición de paralizar acciones urgentes ante la crisis migratoria

Sa Unió de Formentera ha expresado este sábado en un comunicado su pleno apoyo a la gestión del equipo de gobierno del Consell de Formentera y a las medidas aprobadas para hacer frente a la situación de emergencia migratoria y humanitaria que vive la isla. La formación considera que la decisión de elevar la propuesta a la Junta de Gobierno, tras el bloqueo injustificado de la oposición en el pleno, es "plenamente legítima, responsable y necesaria para garantizar la estabilidad institucional y la protección de las personas más vulnerables".

Según Sa Unió, el equipo de gobierno "ha actuado con rigor, transparencia y sensibilidad social ante una situación excepcional. No podemos permitir que la falta de compromiso de la oposición paralice acciones urgentes que afectan a la convivencia y al bienestar de toda la ciudadanía de Formentera".

Sa Unió subraya que la propuesta impulsada por el presidente insular, Óscar Portas, es una respuesta coherente y valiente ante la saturación de los servicios sociales y la falta de recursos que sufre la isla. La propuesta insta a pedir ayuda tanto al Gobierno del Estado como al Govern balear, dejando de lado el partidismo, muy al contrario de lo que hicieron GxF, PSOE y el conseller no adscrito en la sesión plenaria del pasado mes de septiembre. "Formentera está al límite de su capacidad y necesita ayuda. Este Govern no puede quedarse de brazos cruzados mientras otras administraciones miran hacia otro lado", han apuntado desde Sa Unió.

Desde la formación se insiste en que la responsabilidad institucional está por encima del partidismo y que "quien hoy bloquea soluciones, abandona Formentera en un momento crítico y da la espalda a la responsabilidad institucional". Ante el silencio de los grupos de la oposición, a quienes se les ofreció la posibilidad de incorporar modificaciones a la propuesta, el equipo de gobierno de Sa Unió ha optado por elevar las peticiones a la Junta de Gobierno.

"En este contexto, resulta lamentable y preocupante que el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, haya intentado vender humo asegurando que Frontex actúa en las aguas del archipiélago, cuando la propia agencia europea ha dejado claro que no se ha activado ningún operativo ni se ha recibido ninguna petición formal de España", puntualizan en el comunicado. Esta falta de rigor y transparencia, según Sa Unió, "no solo erosiona la credibilidad institucional, sino que demuestra un desconocimiento alarmante de la realidad que viven las islas".

La ausencia de liderazgo político y de compromiso real con el territorio es, según la formación, una muestra más del desinterés del Gobierno central hacia las problemáticas que afectan de lleno a Baleares.