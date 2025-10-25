Roig denuncia que los efectivos de la Guardia Civil en Ibiza «son insuficientes»

«Valoramos profundamente la labor de Guardia Civil y Policía Nacional en Eivissa, pero la realidad es que los efectivos destinados a la isla son insuficientes para atender con garantías la singularidad insular». Es la «reivindicación justa» que el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, manifestó este sábado durante el discurso que ofreció con motivo de la XVIII Diada de la Policía Local de la isla de Eivissa, de la que su municipio ha sido anfitrión (el año que viene le toca a Sant Antoni).

Roig, durante la lectura de su discurso, quiso trasladar «a la Delegación del Gobierno y al Gobierno de España» esa reivindicación «justa y respetuosa», que en realidad hizo en nombre de todos los alcaldes, pues en ese momento ejercía de representante de todos ellos: «Pedimos, con respeto y firmeza, un reconocimiento real de la insularidad: más recursos, más personal y mejores condiciones que permitan retener y atraer talento. No pedimos privilegios; pedimos justicia y seguridad para quienes viven y trabajan aquí». La directora insular de la Administración General del Estado, Raquel Guasch, no estaba presente en el acto.

Frente a esa falta de personal de Guardia Civil y Policía Nacional, Roig sacó pecho y, «con orgullo», mencionó «las mejoras» alcanzadas en la Policía Local de su municipio: «En estos dos últimos años hemos reforzado la plantilla hasta los 70 efectivos, hemos avanzado en formación especializada, renovado equipamiento esencial y trabajado para mejorar las condiciones laborales de nuestros agentes. Estas medidas responden a una idea sencilla: cuidar a quienes nos cuidan».

Asignatura pendiente

No obstante, admite que le queda «mucho por hacer» y que tiene «la asignatura pendiente del nuevo retén», pues en el actual, reconoce, «ya no se cabe». Eso sí, el nuevo proyecto «progresa adecuadamente». También anunció que continuarán invirtiendo para que la Policía Local de Sant Josep sea «moderna, cercana y capaz de responder a los retos particulares del municipio».

En su discurso, el jefe de este cuerpo, José Antonio Granados, fue sibilino a la hora de pedir mejoras, pero fue claro al plantear una reivindicación que retrata a la sociedad actual, el particular signo de los tiempos de esta época: «No voy a caer en lo obvio, que sería pedir más recursos, más personal, más medios y mejores instalaciones, porque antes tenemos que empezar por recuperar y afianzar algo que se ha perdido a pasos agigantados en los últimos años: la necesidad de gozar del apoyo, comprensión y respeto de la ciudadanía hacia la figura del policía, del personal de seguridad privada y del sanitario, que lo dan todo por y para la sociedad y que cada día se ven más amenazados por el incivismo y la delincuencia».

Salud mental

Granados alertó de que «la salud, la integridad física y psicológica» de los agentes «no debería estar en la cuerda floja constantemente». Apuesta por «prestar atención urgente a la salud mental» de los policías, pues «la sobrecarga de trabajo, el exceso de responsabilidad y la lucha constante contra el antisocial generan una deriva nociva para el personal, convirtiéndose en uno de los principales motivos de incapacidad laboral transitoria».

Asimismo, indicó que también necesitan «seguridad jurídica» para desarrollar sus funciones, especialmente cuando deben intervenir «sobre aquellas personas que no tienen el más mínimo escrúpulo en atentar contra los derechos de los demás, no deseando cumplir con las normas de las cuales nos hemos dotado como sociedad».

El director general balear de Emergencias y Protección Civil, Pablo Gárriz, ofreció este sábado el tercer y último discurso de la Diada, en el que aseguró que el Govern balear mantiene «una apuesta decidida por reforzar» la labor de la Policía Local, y reconoció que «hay que adecuar el marco normativo», que están «ultimando». Es, asegura, «una prioridad para este Govern» y para él.

Tanto como la necesidad de impulsar proyectos «estratégicos tan fundamentales como es el distrito de seguridad, que albergará la sede de la nueva Escuela de Seguridad Pública de Balears y que ya empieza a ser un hecho con la licitación del proyecto de ejecución». También, afirma, hacen «un esfuerzo para garantizar más agentes y con la mejor formación posible».

Lo cual corroboró con números. En esta legislatura han incorporado 334 nuevos agentes para las policías locales del archipiélago, «de los cuales 48» han sido para Eivissa. En septiembre, además, se incorporaron siete nuevos oficiales en la isla procedentes de los cursos de formación: «Porque la formación es una prioridad y por eso hemos intensificado los programas y las inversiones. Solo en el primer semestre de 2025 se impartieron 495 horas de formación a 624 funcionarios, con seis cursos en las Pitiusas que certificaron 69 agentes».

Para el segundo semestre están programados otros seis cursos con 156 plazas, entre ellos los de control de drogas, fundamentos de la detención y educación vial nivel 2, «todos ellos descentralizados para facilitar la participación». Diseñan, asimismo, el Plan de Formación 2026, «que incorporará metodologías más prácticas, simulaciones y un enfoque adaptado a las necesidades de cada isla».

Gárriz explicó, además, que el proceso selectivo unificado de 2025, que cuenta con 211 plazas (76 reservadas a mujeres), «es otra muestra» de su compromiso «con la igualdad, la profesionalización y la estabilidad de los cuerpos policiales».