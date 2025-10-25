Especial Premios Diario de Ibiza | Opinión
Un reforç dels valors col·lectius essencials
Els Premis Diario de Ibiza són una oportunitat per reconèixer persones i entitats que contribueixen a millorar la nostra societat i a reforçar valors col·lectius essencials. La seva celebració és també una mostra de la importància que té el periodisme de proximitat, capaç de reflectir la realitat i la posada en valor de la nostra illa.
Enguany, els guardons destaquen quatre trajectòries exemplars. María Luisa Cava de Llano, com a persona referent de dedicació institucional i compromís amb les Pitiusas i amb tot l’Estat; l’Associació de Veïns des Rafal Trobat, símbol de la defensa col·lectiva dels recursos naturals i la importància de preservar el nostre entorn; la família Marí Mayans, representants l’èxit d’un projecte que ha sabut unir tradició i innovació, portant el nom d’Eivissa des d’una petita parròquia com es Puig d’en Valls a més enllà de les nostres fronteres; també Pepita Gabaldar, com exemple de l’esperit solidari i el suport imprescindible a les persones i famílies que afronten una terrible malaltia com el càncer.
La concessió d’aquests premis reafirma la necessitat de reconèixer l’esforç i el talent de qui fa que les nostres comunitats avancin. És també una ocasió per agrair a Diario de Ibiza el seu paper com a eina de cohesió social, com a plataforma de diàleg i com a espai per difondre valors positius. Des de Santa Eulària des Riu compartim aquesta mirada i compromís amb el progrés, la sostenibilitat i el benestar de totes les persones que viuen i treballen a la nostra terra.
