La información veraz, el periodismo comprometido y el sentido crítico son pilares imprescindibles de una sociedad libre. En tiempos en los que la inmediatez domina el relato y las redes multiplican los ecos sin contraste, los medios tienen la enorme responsabilidad de seguir siendo faros de rigor, contexto y verdad. No es una tarea sencilla, pero sí una tarea noble.

Quienes ejercen el periodismo con honestidad contribuyen, cada día, a fortalecer nuestra democracia. Ayudan a que los ciudadanos comprendan su entorno y a que las instituciones públicas rindamos cuentas y mejoremos. En el ámbito local, este papel se vuelve todavía más valioso, porque sois quienes mejor conocéis la realidad de nuestros pueblos, nuestras asociaciones, nuestros retos y nuestros logros.

Los premios que concede Diario de Ibiza son también un reconocimiento al poder transformador de las personas. Historias que nos recuerdan que el compromiso individual y colectivo sigue moviendo el mundo.

Este año, nombres como María Luisa Cava de Llano, ejemplo de integridad y pionera en abrir caminos para las mujeres en el ámbito jurídico y público; Pepita Gabaldar, símbolo de entrega y solidaridad desde la Asociación Española Contra el Cáncer de Formentera; o la familia Marí Mayans, cuya trayectoria empresarial está íntimamente ligada a la identidad y la tradición de Ibiza, nos inspiran a todos a seguir trabajando con constancia.

Y, muy especialmente, quiero felicitar a la Associació de Veïns des Rafal Trobat, de nuestro municipio, que demuestra cómo la acción conjunta, sostenida y generosa de un grupo de personas puede devolver la vida a un entorno natural y convertirlo en ejemplo de sostenibilidad y respeto por el medio rural. Son vecinos que representan el espíritu más auténtico de Sant Josep: el de cuidar, unir y transformar.

A todos los premiados, nuestra más sincera enhorabuena. Y a todos los profesionales del periodismo, nuestro reconocimiento por mantener viva la esencia de informar con criterio, vocación de servicio, imprescindible independencia y amor por esta tierra.