Especial Premios Diario de Ibiza
Reconèixer trajectòries, compromisos i esperances compartides
ls Premis Diario de Ibiza són cada any una oportunitat per mirar-nos al mirall i reconèixer-nos com a societat en aquelles persones, famílies i col·lectius que amb el seu esforç i compromís contribueixen a fer de les nostres illes un lloc millor. I per això aquests premis són un homenatge a la constància, a la dedicació i a la voluntat de servei personal i col·lectiva, però també una invitació a reflexionar sobre allò que ens uneix i ens inspira.
En aquesta edició, el Premi a la Trajectòria de Servei Públic recau en María Luisa Cava de Llano, persona referent indiscutible en la defensa dels drets i les llibertats dels ciutadans. La seua carrera, marcada per la responsabilitat i la rectitud, ens recorda que el servei públic és molt més que una professió: és una vocació. Un compromís que requereix honestedat i entrega, i que deixa una empremta profunda en la comunitat.
El Premi a la Protecció del Medi Ambient reconeix enguany la tasca de l’Associació de Veïns des Rafal Trobat, un exemple de com l’acció col·lectiva i el compromís veïnal poden transformar el nostre entorn i conscienciar sobre la importància de preservar el patrimoni natural de la nostra illa. En temps d’incerteses ambientals, la seua feina és un far que ens ha guiar cap a la responsabilitat compartida.
També la Família Marí Mayans, amb el Premi a la Trajectòria Empresarial, simbolitza el valor de la perseverança, de la innovació i de la fidelitat a unes arrels que han fet d’una empresa familiar un autèntic emblema d’Eivissa. Generació rere generació, han sabut adaptar-se sense perdre l’essència, convertint-se en un referent que traspassa fronteres i manté viva la identitat de la nostra illa que, com els seus productes, és plena de sabors, olors i contrastos.
Finalment, el Premi a l’Acció Social a Pepita Gabaldar, presidenta de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Formentera, ens parla de la força d’una persona capaç de mobilitzar voluntats, de donar esperança i d’acompanyar tants veïns i veïnes que conviuen amb la malaltia. La seua és una trajectòria de coratge i d’altruisme que encarna l’esperit solidari de les nostres illes.
Cadascun d’aquests guardonats, des de diferents àmbits i posicions, ens ofereix una lliçó de vida. Des del servei públic a la iniciativa veïnal, des de la innovació empresarial fins a l’altruisme social, tots ells representen valors que ens ajuden a créixer com a comunitat i que projecten al món la millor imatge d’Eivissa i de Formentera.
En nom del Consell Insular d’Eivissa, vull expressar la meua més sincera enhorabona als premiats i al Diario de Ibiza per mantenir viu aquest reconeixement anual. Que aquests premis continuïn sent un estímul per a tots nosaltres, recordant-nos que el futur es construeix sobre la base de trajectòries exemplars i de compromisos compartits.
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera