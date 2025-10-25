Projecte Mut: Dos décadas con el ibicenco por bandera

Como cumplir dos décadas en la música no es moco de pavo, Projecte Mut ha decidido celebrarlo por todo lo alto esta noche en uno de los eventos con más tirón de la fiestas patronales de Sant Carles, la Fira des Calamar. El concierto, programado a las 21.30 horas, promete unas cuantas sorpresas, como adelantan los líderes de la banda, el cantante David Serra y el multiintrumentista Joan Barbé. «Vamos a contar con distintas colaboraciones de músicos y cantantes, algunos ya muy conocidos en Ibiza y otros no tanto, pero es gente joven que nos gusta cómo canta», apuntan sin dar más pistas para mantener la intriga hasta el final.

Para festejar su vigésimo aniversario, el grupo que completan Toni Amores (bajo), David Adán (batería), Frank J. Cogollos (violín), Xicu Bufí Verro (instrumentos tradicionales de la isla) y Raúl Moya (acordeón) hará un repaso a toda su discografía. «Tocaremos algún tema que hace muchos años que no interpretamos y que tiene un significado especial para nosotros», avanza Barbé, que espera que el público «se lo pase bien y se emocione con esta actuación».

Los componentes de Projecte Mut tienen muchas ganas de celebrar con el público los 20 años de esta aventura musical que les ha llevado a «vivir experiencias fantásticas y a conocer a gente maravillosa por el camino».

La semilla del proyecto la plantó David Serra allá por 2003 en una sobremesa con amigos en la que coincidió con el poeta Pau Sarradell. Con uno de sus poemas y una guitarra el cantante y compositor ibicenco creó el primer tema de lo que dos años después fue Projecte Mut, ‘Mar enllà’. «Aquel día, después de musicar aquellos versos y ver la reacción tan positiva de mis amigos, se me encendió la bombilla» , explica.

Ese episodio y su vocación por el folk fueron determinantes para el nacimiento de la banda. También influyeron, añade, la necesidad de «descansar de Statuas d Sal» y las ganas de probar cosas nuevas y de cantar en su lengua natal.

Poemas musicados y temas propios

Fue ya en 2005, tras proponerle a Barbé la idea de crear una nueva banda con sonido más folk y con temas en ibicenco, que Projecte Mut comenzó su andadura y un año más tarde ganó el concurso Sargantana Rock.

Projecte Mut ganó en 2006 el consurso de Sargantana Rock. / D.I.

Después de ‘Mar enllà’, Serra empezó a componer nuevos temas a partir de la obra de poetas nacidos o residentes en Ibiza y Formentera como Marià Villangómez, Julio Herranz, Jean Serra, Antoni Marí, Nora Albert, Enric Planells, Carme Balanzat, Iolanda Bonet, Toni Roca, Carles Fabregat, Bartomeu Ribas, Juan Ferrer o Esteve Portes.

Los dos primeros discos de la banda, ‘Poèsica’, de 2009, y ‘Corda i poal’, de 2011, los componen poemas musicados de autores pitiusos intercalados con temas propios, compuestos por Serra. En los siguientes álbumes, ‘Col·lecció de Satèl·lits’, de 2013, e ‘Idò’, de 2014, ya empezaron a poner música también a poesía de autores de otros territorios de habla catalana como Enric Casasses o Isidre Martínez.

Barbé explica que la idea inicial cuando nació la formación era actuar en Eivissa, pero, el proyecto fue creciendo y decidieron dar el salto a Cataluña aprovechando el boom de música en catalán que había en ese momento. «El público de allí nos decía mucho que la banda era exótica tanto por nuestro acento ibicenco como por nuestra sonoridad, mezclando folk con rock y empleamos instrumentos como el violín, el acordeón o la mandolina», recuerda Barbé.

Del éxito al hartazgo

El verdadero despegue de Projecte Mut comenzó a partir de 2011, cuando empezó a girar no solo en Balears, sino también en Cataluña, Comunidad Valenciana e incluso en el sur de Francia y Estados Unidos.

Precisamente para el vocalista de Projecte Mut uno de los hitos de la banda fue tocar en Norteamérica. «Otro boom fuerte» fue hacer la canción del verano de TV3 y Catalunya Ràdio, ‘Junts’.

En el caso de Barbé, de todos «los pequeños grandes momentos» que ha vivido hasta ahora con el grupo, se queda con el de que «una institución en la música cantada en catalán como Maria del Mar Bonet» les pidiera uno de sus temas, ‘Illa’, para incluirlo en uno de sus discos. Otro de los momentos inolvidables para el músico, compositor y productor ibicenco es el haber participado en 2013 en el Concert per la llibertat del Camp Nou, donde interpretaron ‘Jo tenc una enamorada’ ante 90.000 personas.

El tirón de Projecte Mut, Barbé lo achaca «a las buenas canciones y el buen directo» del grupo, además de al hecho de «cantar en ibicenco».

Joan Barné y David Serra, en la sede de Diario de Ibiza, en 2018. / J.A. Riera

A pesar de la buena acogida, en 2019 la banda decidió tomarse un descanso por tiempo indefinido. Serra explica las razones: «Cuando mejor nos iba, empezó toda esta fiebre del independentismo, comenzamos a sentir un hartazgo con toda esa situación política que se vivía y decidimos hacer un parón y crear un proyecto en castellano, Joven Dolores».

Cinco años después, en 2024 Project Mut se volvió a reactivar, aunque ya con las miras puestas solo en las Balears. «Ese hartazgo que tuvimos se fue calmando y decidimos volver porque nos añorábamos y echábamos de menos tocar los temas del grupo», apunta el vocalista y compositor principal del grupo.

Con cerca de setenta temas y seis discos en el mercado (Poèsica’, ‘Corda i poal’, ‘Col·lecció de satèl·lits’, ‘Idò’, el recopilatorio ‘10 anys i bons’ y ‘La vida rima’), la banda, en esta nueva etapa, no se plantea, en principio, sacar nuevo álbum.

Del amplio repertorio, tanto a Serra como a Barbé les cuesta escoger un tema preferido, podría ser cualquiera, aunque al final se decantan por ‘Illa’, el primero; y ‘L’hort’, el segundo. Entre los que más éxito han tenido, Barbé destaca ‘En la nit artificial’. «Pegó muy fuerte, recuerdo que en Cataluña estuvo sonando como tres o cuatro años en todas las emisoras», comenta.

Después de la cita de esta noche en la Fira del Calamar de Sant Carles, la idea de David Serra y Joan Barbé es seguir adelante con Projecte Mut, aunque, «a la vista no hay más conciertos programados ni para este año ni para 2026», de momento.