Prohens pide al Gobierno que repatríe a los 304 menores argelinos tutelados

La presidenta de Balears, Marga Prohens, pidió este sábado al Gobierno que repatríe a los 304 menores inmigrantes argelinos tutelados por los consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. Prohens formuló esta solicitud al Ejecutivo central a través de la red social X: «Las administraciones debemos trabajar para que estos menores estén con sus padres». De este modo, la presidenta balear se suma a la petición del Consell de Eivissa a la Embajada de Argelia en España para que regresen a su país los 77 menores tutelados que se encuentran en esta isla.

En estos momentos, la Fiscalía española tramita una petición del Gobierno de Argelia para repatriar a siete adolescentes que en septiembre llegaron en un barco de recreo a Eivissa alardeando en redes sociales de su huida, una solicitud excepcional dado que Balears tutela a otros 297 menores del país magrebí a quienes nadie reclama.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el pasado lunes tras entrevistarse en Argel con su homólogo del país norteafricano, Said Sayoud, que la Fiscalía tramita el expediente sobre la devolución de los siete menores, de entre 14 y 17 años, «cuyos padres han solicitado el ejercicio de la patria potestad». Fuentes de la Fiscalía han confirmado que el expediente de repatriación se está tramitando, aunque no han facilitado detalles sobre el estado del procedimiento.

Los siete adolescentes llegaron en una lancha con motor fueraborda el 3 de septiembre por la tarde a Platja d’en Bossa, donde la Policía Local los puso a disposición de la Policía Nacional, competente en materia de inmigración irregular. Ellos mismos difundieron en redes sociales vídeos de su aproximación a la isla en la que se mostraban exultantes, imágenes que se difundieron en su país y recogieron medios españoles. También se hicieron eco de la denuncia de robo del supuesto propietario del barco, reforzada con una fotografía difundida por el Ayuntamiento de Eivissa en la que se veía un cúter junto al cableado manipulado del sistema de control y arranque de la embarcación.

Sin embargo, un portavoz de la Fiscalía española ha precisado que no hay constancia de que los chicos robaran la embarcación.