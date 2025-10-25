¿Quieres aprender a elaborar licor de hierbas ibicencas con la receta tradicional? Fluxà Ibiza organiza talleres que son toda una experiencia

Fluxà Ibiza ha sido, desde sus orígenes, mucho más que una destilería: es la expresión viva de la historia, la pasión y el compromiso de una familia ibicenca con la cultura y las raíces de su tierra. La empresa, fundada por Juan Tur junto a sus padres, ha evolucionado con los años sin alejarse de los valores que le dieron forma. Actualmente, Fluxà Ibiza representa el equilibrio entre autenticidad e innovación, una filosofía que mantiene gracias al esfuerzo y la dedicación de una familia que ha sabido crecer sin perder su esencia.

Un legado forjado con pasión y devoción por Ibiza

«Este es un homenaje también a estas dos personas maravillosas que han sido mi padre y mi madre. Los dos han sido soporte, apoyo, y cofundadores de lo que es hoy nuestra empresa artesana. Siempre os recordaremos con mucho amor y cariño». Con estas palabras, Juan Tur rinde tributo a quienes sembraron la semilla de Fluxà Ibiza, reflejando el espíritu que guía cada paso en el caminio de esta empresa. Desde su creación, la marca tiene el propósito de elaborar productos que capturen la verdadera esencia de Ibiza, respetando y celebrando las tradiciones locales.

A día de hoy, Juan Tur continúa liderando el proyecto junto a su esposa, Belén Alonso, y sus hijos. Juntos forman un equipo que mantiene viva la pasión familiar. Cada integrante aporta su esfuerzo y creatividad para conservar el alma de Fluxà, consolidando su espacio como un referente de calidad y autenticidad dentro y fuera de la isla.

Desde aquella primera botella de licor artesanal hasta los actuales productos gourmet, cada creación es una muestra tangible del amor por la tradición de Fluxà Ibiza. Las hierbas continúan preparándose con recetas heredadas, y se destilan con técnicas artesanas. Este singular licor se prepara, además, con ingredientes locales cultivados en su propio Jardín Botánico. Y es que Fluxà Ibiza no es solo una empresa familiar: es una historia de pasión, respeto y devoción hacia Ibiza, su gente y su esencia.

Vuelven los talleres de hierbas ibicencas Fluxà Ibiza

En Fluxà Ibiza, no sólo se centran en elaborar productos artesanales, sino también en ofrecer experiencias únicas detrás de cada uno de ellos. Vivencias que nacen en forma de talleres como «una puerta abierta a un mundo de tradición, sabor y aprendizaje», expresa Juan Tur. «Invitamos a los visitantes a sumergirse en el proceso artesanal que define a nuestra marca», añade el propietario de Fluxà Ibiza.

Un domingo al mes, Fluxà Ibiza presenta la oportunidad de adentrarse en la destilería, descubrir el encanto de su Jardín Botánico y aprender a elaborar hierbas ibicencas con recetas tradicionales. Los participantes en los talleres aprenden a recolectar las hierbas autóctonas idóneas para elaborar las hierbas y conocen los procesos de destilación y maceración. Un plan perfecto para vivir la isla de forma auténtica, entre aromas, sabores y el espíritu artesanal que define a Fluxà Ibiza.

Quienes estén interesados en participar en los talleres pueden contactar por Whatsapp en el 649 192 285 para reservar su plaza. «Aquí, cada visitante puede sentir el amor por lo auténtico, por lo hecho a mano y por las pequeñas cosas que hacen de Ibiza un lugar tan especial», detalla Tur.

Salsas picantes: tradición con un toque de fuego

El afán de Fluxà Ibiza por continuar descubriendo sabores únicos va más allá de los licores. De esa curiosidad ha nacido su línea de productos gourmet, donde las salsas picantes ocupan un lugar especial: productos que combinan el carácter de Ibiza con el ardor de los chiles más potentes. Entre estas salsas destacan la Carolina Reaper Rojo, la Carolina Reaper Amarillo y el Habanero Ahumado, cada una con su particular explosión de sabor y picante, vibrantes y equilibradas, pensadas para aquellos que buscan algo más que un simple condimento.

La Carolina Reaper Rojo y Amarillo son conocidas por estar preparadas con algunos de los chiles más picantes del mundo, cuidadosamente seleccionados. Combinados con la frescura de los ingredientes locales, ofrecen un toque único a cualquier plato. Por otro lado, el Habanero Ahumado añade una profundidad de sabor que evoca la calidez y los aromas de la isla.

Además, Fluxà Ibiza cuenta con una selección de all i olis para poder disfrutar de ellos en casa.

Gin Miracle: una increíble ginebra hecha en Ibiza

Dentro de la amplia gama de productos de Fluxà Ibiza destaca una joya que ha conquistado a los paladares más exigentes: Gin Miracle. Se trata de una ginebra artesanal que es el resultado de años de dedicación, investigación y pasión por los destilados de alta calidad. La Gin Miracle está laborada a partir de botánicos minuciosamente seleccionados de su jardín con el objetivo de capturar la esencia de Ibiza. Esta bebida es un ejemplo de esa excelencia que Fluxà Ibiza busca en cada uno de sus productos.

Cada botella de Gin Miracle refleja el compromiso de esta empresa ibicenca con la innovación, sin perder de vista sus raíces. Es una ginebra suave y refinada, ideal tanto para cócteles como para disfrutarla sola, y un verdadero tributo a la belleza y el sabor de la isla. De hecho, muchos la consideran la mejor ginebra hecha en la isla por su equilibrio perfecto de sabores y aromas de Ibiza.