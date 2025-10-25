Un presentador de la televisión mexicana revela que fue gogó en Ibiza antes de saltar a la fama
"Tuve mi época de bailar con tacones, pero iba vestido de chico, con mi sudadera Adidas", recuerda
El popular presentador y locutor Shiky Clement, conocido en la televisión mexicana por su participación en el programa 'Turnocturno', sorprendió recientemente al público al revelar en el podcast 'La taquilla con René Franco' que trabajó como gogó en Ibiza durante más de una década antes de dedicarse a la televisión.
Durante la entrevista, Clement recordó con humor su etapa en la isla. “¿Eras gogó dancer en Ibiza? ¿Con tanguita?", le preguntó el entrevistador. "No, con tanga no. Yo siempre iba como de chico, sí tuve mi época de bailar con tacones, pero iba vestido de chico, con mi sudadera Adidas... pero bailaba con unos tacones bien altos”, contó Shiky Clement.
El madrileño explicó que trabajó durante 12 años en un club ibicenco, donde bailaba “en sombra china, detrás de una pantalla gigante de cine”, mientras el DJ pinchaba al frente, en una época anterior a la llegada de los gogós musculosos.
Clement también relató cómo su salto a la televisión fue fruto de la casualidad. Tras salir de un 'after' en Madrid, fue abordado por un productor que le propuso hacer una prueba para un programa en México.
"Entonces me presenté al casting, habían quedado tres chicos, pero ¿qué pasaba? Que esos tres chicos eran muy guapos, guapísimos, pero muy altos. Y Lorena Casado, que fue mi compañera, era bajita. Entonces hacía 'match' conmigo", relató.
Desde entonces, Shiky Clement -cuyo nombre real es Clement Rodríguez Calderón- ha construido una sólida carrera en México. Nacido en Madrid en 1972, el artista se ha desempeñado como bailarín, actor, conductor y locutor, y se dio a conocer en México gracias a 'Turnocturno' y al programa de radio 'Ya párate'. Shiky también triunfa en TikTok con más de 15.000 seguidores e Instagram, con 155.000 mil fans.
