Unos premios que reflejan el latido social de Ibiza y Formentera

Hay citas que hacen posible que una sociedad se mire al espejo y reconozca lo mejor de sí misma. Eso es lo que ocurre cada año con los Premis Diario de Ibiza, un encuentro que no solo distingue la labor y el mérito de una serie de galardonados, sino que también honra el caudal de talento y compromiso social que hace de las islas Pitiusas un lugar mejor donde vivir.

Los premiados en esta nueva edición son un ejemplo de excelencia en los distintos ámbitos en que su trabajo se desenvuelve y el símbolo de una tierra que no deja nunca de reinventarse, de afrontar con determinación sus desafíos y de proyectarse hacia el futuro con una actitud constructiva y responsable, a la vez que orgullosa de sus raíces y tradiciones.

Diario de Ibiza, una de las cabeceras más veteranas de España, acumula una larga trayectoria en la concesión de premios a personas, empresas, asociaciones o entidades que destacan por su contribución al progreso de la sociedad pitiusa. Unas veces es toda una vida dedicada al bien común la que convierte al premiado en acreedor de la distinción, como ocurre este año con María Luisa Cava de Llano, y otras es la fuerza silenciosa de quienes tejen solidaridad y se esfuerzan, como Pepita Gabaldar, por proteger y ayudar a los más vulnerables. En algunos casos, se valora el arraigo de una trayectoria empresarial que funde su destino con la identidad cultural de las islas como ejemplifica la familia Marí Mayans; y en otras ocasiones, el mérito reside en la voluntad de respetar el planeta y cuidar los entornos naturales y forestales como hace la Associació de Veïns des Rafal Trobat.

Cada premio es una tesela en el mosaico más valioso de la sociedad pitiusa: servicio público, solidaridad, iniciativa empresarial y conservación del medio ambiente. Juntos, esta nómina de galardones retrata a la ciudadanía de Ibiza y Formentera como una sociedad moderna, sensible, plural, dinámica y consciente, un pueblo al que Diario de Ibiza, con su desempeño informativo, ha acompañado desde hace 132 años.

Los premios del diario decano de la prensa balear encuentran su identidad en una impronta eminentemente social y en unos valores humanistas coherentes con el trabajo periodístico que el periódico desarrolla día a día. El periodismo social, que se detiene en las historias humanas y que, desde la cercanía, da voz a las personas es uno de los rasgos más visibles de Diario de Ibiza que, en los últimos tiempos y gracias a los avances tecnológicos, ha elevado la calidad de su información recurriendo a nuevos formatos y nuevas narrativas.

Contar historias con rostro humano es una de las señas de identidad de la cabecera, que se preocupa no solo de contar lo que ocurre sino de hacerlo visible, cuando corresponde, desde la óptica de quienes más sufren. Ceder la palabra a los más desprotegidos convierte al periódico en una herramienta de cohesión social. Y este es el espíritu que late en el corazón de estos premios.

El sano ejercicio de reconocer la trayectoria de personas y colectivos que sobresalen por su aportación al bien común permite celebrar la capacidad de un pueblo para mirar en positivo y reconocerse en personas admirables que son siempre un modelo a seguir para las nuevas generaciones.

Diario de Ibiza ha sido testigo y narrador de la profunda transformación que las islas han vivido en el último siglo y medio, y que ha convertido una sociedad agraria en una comunidad global y abierta al mundo en la que el legado de generaciones precedentes convive con la idiosincrasia del mundo contemporáneo.

En todo este tiempo existe una constante que da carta de naturaleza a Es Diari: el compromiso inquebrantable con los intereses de los ciudadanos de Ibiza y Formentera. Sus páginas son el mejor y más puntual reflejo de sus inquietudes, sus anhelos, sus logros colectivos y sus heridas abiertas. El periódico es altavoz de quienes tienen un mensaje relevante que transmitir, es torre vigía de los poderes para denunciar disfunciones e irregularidades y es impulsor de debates públicos sobre asuntos importantes que conciernen a los habitantes de estas islas y que, a menudo, se convierten después en políticas necesarias. Es su capacidad para tomar el pulso a la sociedad pitiusa la que convierte a Diario de Ibiza en la conciencia colectiva de las islas a través de un relato que se forja día a día.

Rigor, independencia, pluralismo y vocación de servicio son los puntos cardinales del periodismo de calidad desde los tiempos en que, a finales del siglo XIX, fue fundado el periódico. Las esencias de la profesión se mantienen intactas, pero la forma de conquistar hoy a los lectores ha experimentado una sorprendente metamorfosis. Integrado en Prensa Ibérica desde 1991, Diario de Ibiza ha sabido situarse a la vanguardia de la revolución digital, sin que esta apuesta por Internet y las redes sociales haya supuesto abandono alguno de los fieles a la edición impresa, que siguen encontrando en sus páginas el análisis reposado de la actualidad, la interpretación certera de los hechos y la información debidamente contrastada.

Los Premis Diario de Ibiza son mucho más que una ceremonia. Constituyen una demostración inequívoca del compromiso que el diario adquiere con su gente y simbolizan el agradecimiento a individuos que dejan una huella imborrable en lo colectivo. Representan el mejor modo de constatar que el verdadero progreso es aquel que en nuestra convivencia va acompañado de solidaridad y justicia.

Son unos premios, como ha dejado por escrito la directora del periódico, Cristina Martín, para «recuperar la fe en la Humanidad». Ese es su espíritu. Esfuerzo y talento, junto a los valores que nos reencuentran con la condición humana, condensados en personas que reúnen méritos dignos de ser reseñados y aplaudidos.

Felicito a todos los premiados por su altura humana y deseo a los lectores que la lectura de estas páginas sea de su agrado e interés.