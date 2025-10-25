Premio a una empresa emblemática que busca sumar otros 145 años de historia

El Premi Diario de Ibiza a la Trajectòria Empresarial 2025 es un homenaje al trabajo de cinco generaciones que han contribuido a expandir la conocida marca Familia Marí Mayans, fundada en 1880. Sus licores forman parte del paisaje de las sobremesas y celebraciones entre familiares y amigos en Eivissa y Formentera.

La familia llegando a la gala de premios, en el Club Diario de Ibiza.. / | VICENT MARÍ

Los hermanos Bartolomé y Carlos Marí Mayans, que son quienes están al frente, subieron juntos al escenario del Club Diario de Ibiza para recoger el galardón. Bartolomé recordó que «hace 145 años» que todo comenzó. «Nosotros somos la quinta generación. Hay que poner en valor el trabajo ya por parte del fundador, Juan Marí Mayans, y de todas y cada una de las generaciones que han ido pasando. Cada una ha puesto su granito de arena para hoy estar aquí recogiendo este premio», expresó Bartolomé, que dijo sentirse nervioso pero contento por este reconocimiento: «Aunque esté con la voz temblorosa y medio llorando, nos hace muchísima ilusión».

Los hermanos Marí Mayans con sus hijas, que sostienen el premio. / | J.A. RIERA

En ello también influía el discurso que había ofrecido poco antes otra de las premiadas de la noche, la presidenta de la junta local de Formentera de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Pepita Gabaldar (Premi Diario de Ibiza a l’Acció Social), quien habló sobre el momento en el que diagnosticaron a su marido, cuando «el cáncer entró en casa». Un testimonio que sirve para romper el tabú que en ocasiones todavía perdura en torno a esta enfermedad.

Carlos y Bartolomé Marí Mayans se hacen un selfi con el premio, diseño del artista Pedro Hormigo. / | J.A. RIERA

Así, Bartolomé tuvo un guiño para estas palabras nada más comenzar su intervención ante el atril. «El tema del cáncer también me ha tocado bastante, porque nos ha pillado muy de cerca», dijo antes de emocionarse y de que el público rompiese de nuevo en aplausos. Su hermano Carlos le reconfortó con una palmada en la espalda. «Queremos felicitar también al resto de premiados. Son personas y entidades muy importantes para la sociedad ibicenca».

Los hermanos Bartolomé y Carlos Marí Mayans (ambos a la derecha de la imagen), reciben el Premi Diario de Ibiza a la Trajectòria Empresarial 2025, que les entrega el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas. / J.A.RIERA

«Producto local y honesto»

lBartolomé también quiso «recalcar» que la producción de Familia Marí Mayans es local,y reconoció, en este sentido, que molesta «escuchar a veces que hacemos el producto fuera». «Eso es totalmente falso», subrayó. «Hay mucha gente trabajando muy duro. Viva el producto local, el producto local legal, el que intentamos hacer, el honesto».

Seguidamente, también tuvo unas palabras de agradecimiento para todos los clientes, proveedores, colaboradores y «por, supuesto, al equipazo» que conforma la empresa. «Tenemos un equipo que no nos lo merecemos. También hay que agradecer a las generaciones anteriores y, por supuesto, a nuestra familia, que siempre nos apoya».

Seguidamente, su hermano Carlos reiteró los agradecimientos y deseó que haya por delante otros 145 años de historia para la marca Familia Marí Mayans. «Esperamos que dentro de 145 años, nuestros tataranietos brinden con todos ustedes un chupitazo de hierbas Marí Mayans», bromeó en alusión al discurso de la expolítica y abogada María Luisa Cava de Llano (Premi Diario de Ibiza a la Trajectòria de Servei Públic), que al recoger su premio tiró de humor y dijo: «Cada día cuando me levanto lo primero que hago es dar gracias a Dios por otro día de vida y por poder continuar trabajando en lo que me gusta y ayudar a los demás. Y también le doy las gracias porque dándome días de vida puedo continuar tomándome chupitos de hierbas ibicencas Marí Mayans».

Continuar el camino

En el vídeo que se proyectó en el Club Diario de Ibiza antes de que los actuales responsables de la pionera destilería de las Pitiusas subiesen al escenario para recoger la estatuilla,obra del artista Pedro Hormigo, ambos hermanos comentaban que el objetivo es precisamente que sus licores formen parte durante muchos más años de las sobremesas de Eivissa y Formentera.

Bartolomé (43 años) y Carlos (42) se pusieron al frente de este negocio en el año 2009, cuando ninguno de los dos llegaba a la treintena. Valoran, en conversación con este diario, que este es uno de los grandes momentos para la empresa. «Es uno de los mejores. Estamos en proceso de tratar de internacionalizar el producto. Ya estamos distribuyendo mucho fuera de la isla, pero estamos cogiendo mucha fuerza como marca».

Además, el pasado miércoles, un día después de recibir este premio, recibieron oficialmente el premio Alimentos de España a la mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica 2025, de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Hierbas Ibicencas. El galardón lo otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. «Este miércoles estaré en Madrid para recoger el premio. Me gustaría ir con mi hermano, pero no puede porque tiene un compromiso en Barcelona, donde hablará de la marca y la empresa», comentaba Bartolomé en la gala de los Premis Diario de Ibiza, durante el cóctel posterior a la entrega. Muchos motivos para estar satisfechos.