Pepita Gabaldar, un ejemplo de entrega con los enfermos de cáncer y sus familias

Pepita Gabaldar, presidenta de la delegación en Formentera de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) desde su formación en el año 2015, tenía un solo temor: que le entrara «llorera» durante el acto de entrega, el pasado martes, del Premi a l’Acció Social de Diario de Ibiza, en el que recibió el galardón de manos de la directora de Diario de Ibiza, Cristina Martín. Mantuvo el tipo en todo momento, incluso cuando María Luisa Cava de Llano (que confesó ser también de lágrima fácil) la invitó, durante su discurso, a llorar todo lo que quisiera y la propuso incluso irse las dos juntas a llorar a otra parte.

Pepita Gabaldar durante su discurso. / | VICENT MARÍ

Gabaldar contó cómo empezó su alianza con la AECC durante su discurso: tras recibir, como un mazazo, el diagnóstico del cáncer de su marido, Vicente Bosch. Ambos eran muy jóvenes, tenían dos niños pequeños y se habían instalado en Formentera procedentes de su Valencia natal. El futuro les había sonreído hasta ese momento, hasta que la enfermedad «entró en casa». Su marido, «por desgracia, continúa estando mal, pero está ahí». No pudo acudir a la gala de la entrega de premios de Diario de Ibiza.

Gabaldar, en medio, en una foto de grupo en el ‘photocall’. / | J. A. RIERA

Cuando al principio iba a cuidar a su marido al hospital podía permitirse un respiro, para almorzar o para cenar, gracias a la ayuda de una voluntaria con chaleco verde de la Asociación Española Contra el Cáncer que la animaba a despejarse durante un rato. Ella, mientras tanto, le cuidaría: «Esa asociación fue un puntal muy grande para mí». Su compromiso con la asociación nació de aquella experiencia personal con los voluntarios de la AECC: «Fueron los primeros y casi los únicos en ayudarme en un momento muy difícil. Se volcaron conmigo y con mi marido con cosas tan sencillas pero tan importantes en ese momento como quedarse con él en el hospital cuando yo no podía o llevarme y traerme a citas médicas».

Las hermanas María Rosa, Pepita y Carmen Gabaldar (en este orden). / | VICENT MARÍ

Se propuso, entonces, devolver aquella ayuda desinteresada y convertirse también en voluntaria: «Desde hace 25 años, todos los días ayudo en lo que necesitan los pacientes de cáncer. En el hospital, en la plaza dando información...».

Pero hace 25 años, la AECC no contaba con una sede en Formentera, y los voluntarios de la isla prestaban su ayuda en Eivissa. No existía, además, la posibilidad de recibir tratamientos de quimioterapia, lo que obligaba a los enfermos a trasladarse a Eivissa para recibir sus sesiones, con el sufrimiento y malestar añadido que eso suponía. Junto a Sue Marí, presidenta de la Junta local de Eivissa en ese momento, empezaron a «organizar alguna cosa en Formentera». Siempre dispuesta a ayudar, Gabaldar no pasó inadvertida para el oncólogo Javier Cortés, presidente de la AECC en Balears desde 2016 hasta 2021, quien propuso que ella constituyera y presidiera una nueva Junta local en Formentera, la que nació el 1 de diciembre de 2015.

Voluntarios, el alma de la asociación

Ahora disponen de una sala en el Hospital de Formentera, donde las voluntarias de la AECC atienden las necesidades de carácter no sanitario de los enfermos. «Se turnan entre mi hermana María Rosa, Isabel Costa y Leonor Asensio para estar ahí cuando hay sesiones», contó Gabaldar a Diario de Ibiza en una reciente entrevista: «Les encanta llevar el carrito con café, zumos o lo que le pidan las personas que están recibiendo el tratamiento, o simplemente charlan con ellos, les escuchan, y les hacen compañía, que parece una bobada pero viene muy bien cuando estás en esa situación». Cuentan también con camas articuladas, sillas de ruedas y otros materiales que almacenan en un pequeño local cedido por el Consell de Formentera. Pepita lleva encima siempre las llaves de ese local y ejerce, como sus compañeras, la asistencia siempre que es necesaria. No tienen horarios: «Siempre hay que estar disponible».

Habla de esa entrega con humildad, como si fuera normal dejarse la piel cada día por los demás. De hecho, cuando la directora de Diario de Ibiza le comunicó que había sido premiada, respondió que por qué: «Le dije que hago lo que tengo que hacer». Quizás por eso, por la intensidad de ese trabajo voluntario, sin remuneración y de gran dureza emocional, Gabaldar no consigue que alguien la suceda en la presidencia de la junta de Formentera. Como ya dijo durante el discurso posterior a la entrega de la estatuilla creada por el artista Pedro Hormigo, considera que, aunque ella haya sido la galardonada, no hay que olvidar a los voluntarios y socios que mantienen viva la organización, pues «son el alma de la Asociación Española Contra el Cáncer por su trabajo desinteresado y por sus aportaciones económicas, que sirven para pagar a los profesionales y ayudar a las familias afectadas por la enfermedad».

La labor del voluntariado de la Junta local de Formentera de la Asociación Española Contra el Cáncer ha recibido varios premios. En 2021, en el marco de la tercera edición de los Premios Autonómicos del Voluntariado del Govern balear, le otorgaron el Premio Savina por su programa de voluntariado ‘Date una pausa y respira’, un taller con sesiones semanales de relajación en la playa cuyo fin era ofrecer la oportunidad de «avanzar en el crecimiento personal de los pacientes y familiares y contribuir a su bienestar emocional».