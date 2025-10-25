Opinión | ESpecial Premios Diario de Ibiza
Presidenta del Govern de les Illes Balears
Orgull d’Eivissa
Eivissa ha tornat a demostrar aquests dies el millor d’aquesta terra: la seva capacitat de resposta, de col·laboració i de solidaritat davant les dificultats, després dels incidents ocasionats per les fortes pluges i inundacions que varen sacsejar l’illa.
Vull agrair de tot cor la gran tasca duita a terme per tots els efectius que varen fer feina de valent i es varen desplaçar a Eivissa per retornar la normalitat en tan sols 72 hores. Una tasca que només va ser possible gràcies a la col·laboració entre totes les institucions.
El meu suport també a totes les persones i famílies afectades, que compten amb la nostra ajuda per recuperar-se d’aquesta situació. Per això, des del primer moment, pràcticament tot el Govern es va desplaçar a l’illa, sobre el terreny, per conèixer de primera mà la situació. Ara, des de l’executiu, canalitzarem la petició de declaració de zona catastròfica dels ajuntaments afectats i habilitarem ajudes una vegada quantificats els danys. Perquè sempre ens trobaran al costat dels eivissencs.
Gràcies també al Diario de Ibiza per la seva cobertura informativa aquests dies, pel compromís amb el servei públic i per fer informar amb rigor la feina de tots els que han fet possible la recuperació.
Avui, aquest reconeixement s’estén també als protagonistes d’una nova edició dels Premis Diario de Ibiza, un esdeveniment ja consolidat com un símbol de prestigi i d’orgull pitiús. Més de trenta anys reconeixent el talent, la dedicació i l’esforç de persones i entitats que fan créixer Eivissa i Formentera, i que mantenen viva la seva identitat.
La meva enhorabona a María Luisa Cava de Llano, Premi a la Trajectòria de Servei Públic, per tota una vida dedicada al servei de les institucions i dels valors que ens uneixen com a societat. Un reconeixement que ara comparteix amb la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma, la màxima distinció que li vàrem atorgar des del Govern aquest mateix any. Pionera en l’exercici de l’advocacia i amb una extensa trajectòria en tots els nivells de la política —municipal, insular, autonòmica i estatal—, ha estat sempre exemple d’integritat, vocació i compromís públic.
A Pepita Gabaldar, Premi a l’Acció Social, per la seva entrega i compromís amb els més vulnerables des de l’Associació Espanyola Contra el Càncer de Formentera. Més de dues dècades de voluntariat i una tasca incansable al capdavant de la junta insular, donant suport a pacients i a les seves famílies amb proximitat, sensibilitat i humanitat.
A la Família Marí Mayans, Premi a la Trajectòria Empresarial, per mantenir viva una tradició centenària que forma part de la identitat d’Eivissa. Des de 1880, cinc generacions han sabut combinar tradició i innovació per convertir els seus licors en un símbol reconeixible arreu, fent de la saviesa popular i de les plantes aromàtiques de l’illa un llegat cultural i empresarial de referència.
I a l’Associació de Veïns des Rafal Trobat, Premi a la Protecció del Medi Ambient, per demostrar que la implicació veïnal pot transformar i millorar el nostre entorn. Des de 2007, treballen en la recuperació i gestió sostenible d’una de les zones rústiques més valuoses de Sant Jordi, impulsant el major pla forestal d’Eivissa i convertint-se en un exemple d’acció col·lectiva i responsabilitat ambiental.
Els seus noms, les seves històries i la seva dedicació representen el millor de les Illes Balears.
Els Premis Diario de Ibiza són també un homenatge al periodisme proper i compromès amb la gent. Un diari que dona veu als ciutadans d’Eivissa i Formentera, sempre amb informació de proximitat, amb periodisme lliure i a peu de carrer.
També el meu agraïment a Prensa Ibérica, per la seva aposta pel periodisme local i de proximitat, amb la força que suposa formar part d’un gran grup nacional. I molt especialment, als professionals del Diario, per la seva tasca informativa diària, donant veu i visibilitat a persones i entitats que són motiu d’orgull per a les Pitiusas i per a totes les Illes Balears
