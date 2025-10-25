Dos nuevas ‘escoletes’ para seguir fomentando la conciliación familiar

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu sigue reforzando su compromiso con la conciliación familiar y la estabilidad económica de las familias del municipio y lo hace con la puesta en marcha de dos nuevas escoletes públicas.

Recepción de las familias de la ‘escoleta’ Es Baladres, en Santa Eulària. | FOTOS: AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA

Con una capacidad total de 185 plazas, estas escoletes permiten escolarizar a niños y niñas de 0 a 3 años, contribuyendo a facilitar la igualdad de oportunidades y promoviendo una mayor estabilidad económica en los hogares del municipio. Para ello, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la creación de dos infraestructuras educativas en Santa Eulària y Sant Carles, ubicadas estratégicamente cerca de los CEIP de esas localidades, con el objetivo de aglutinar las zonas educativas y facilitar tanto la conciliación familiar como la transición de los niños pequeños de las escoletes a los Centros de Educación Infantil y Primaria.

Zona exterior del centro Es Baladres.

Una vez construidas, se ha cedido su uso a la conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears, sin perder la titularidad y asumiendo los gastos de conservación, mantenimiento, vigilancia, limpieza y reparaciones. Esta colaboración entre administraciones es fundamental para hacer realidad instalaciones como estas y garantizar su correcto funcionamiento.

Interior de la ‘escoleta’ de Santa Eulària, que cuenta con 111 plazas.

La primera de estas escoletes, ubicada en Santa Eulària y denominada Es Baladres, cuenta con una capacidad para 111 niños y niñas en un espacio de 998,81 metros cuadrados en planta única. Dispone de nueve aulas distribuidas en tres rangos de edad, así como de sala de psicomotricidad, comedor, cocina, despensa, sala para docentes y porches exteriores que protegen a los pequeños de las inclemencias del tiempo. El centro incorpora medidas de eficiencia energética y sostenibilidad, como tejado de madera, sistemas de recuperación de calor, aprovechamiento de aguas grises y placas solares. El coste total de esta escoleta ha sido de 3,57 millones (IVA incluido), siendo 1,39 financiados a través de las ayudas para la creación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil, convocadas por la conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears, programa financiado por el Ministerio de Educación con los Fondos de la Unión Europea, a través del programa Next Generation EU.

Por otra parte, la escoleta Peralta, en Sant Carles de Peralta, con capacidad para 74 niños, presenta un diseño que combina funcionalidad y respeto por el entorno, siguiendo una estética basada en la arquitectura tradicional ibicenca. Con una superficie de 618 metros cuadrados, dispone de seis aulas distribuidas en diferentes grupos de edad, además de instalaciones adaptadas, como baños, lavandería, despensa y salas administrativas. La construcción, que ha supuesto una inversión cercana a los 4 millones de euros, incorpora igualmente medidas sostenibles.

Desde el consistorio, la alcaldesa Carmen Ferrer destaca: «Estas escoletes son una muestra clara del compromiso de este equipo de gobierno con la educación infantil, la sostenibilidad y el bienestar de las familias». Además, señala que «la gratuidad de estas plazas para niños de 0 a 3 años contribuirá a facilitar la conciliación laboral y familiar, ofreciendo mayor estabilidad económica a las familias». Ferrer añade que «este esfuerzo se enmarca en un plan más amplio que contempla futuras infraestructuras educativas, como el próximo CEIP Es Faralló, reafirmando la apuesta del Ayuntamiento por convertir Santa Eulària en un municipio donde la educación de calidad es una prioridad».