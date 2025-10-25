Una noche de homenaje a los puntales de la sociedad pitiusa

La gala de los Premis Diario de Ibiza 2025 comenzó con corrillos, abrazos y besos en el vestíbulo del Club Diario de Ibiza, donde se hizo entrega de los galardones a figuras y entidades clave en la sociedad pitiusa. Piezas fundamentales debido al trabajo que han llevado a cabo, sea desde el ámbito civil, empresarial o desde los poderes públicos. Los protagonistas de la noche del martes eran, concretamente, la abogada y expolítica María Luisa Cava de Llano; la presidenta de la junta local de Formentera de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Pepita Gabaldar; la empresa Familia Marí Mayans y la Associació de Veïns des Rafal Trobat.

Rebeca Alfonso, Belén Alvite y José Cardenache. / | J.A. RIERA

En esos momentos previos a la entrega como tal, no faltaron las muestras de complicidad entre los asistentes y los galardonados. Una imagen que se volvería a repetir después en los jardines de Es Diari, en el cóctel posterior al evento. De entre los primeros en llegar al Club se encuentran los integrantes de la mencionada asociación vecinal (reconocida con el Premi Diario de Ibiza a la Protecció del Medi Ambient). Desbordan el photocall: más de una veintena de personas vinculadas a esta entidad que lucha por la preservación del entorno posan juntas. Antes de ese momento, el coportavoz y tesorero, Rafa Tur, conversa con este diario y hace hincapié en la importancia de lo colectivo. Ya avanza, al llegar al vestíbulo, que su discurso sobre el escenario va a tener un claro componente reivindicativo, especialmente de defensa del medio ambiente. También abogó por el espíritu «crítico y constructivo» con las administraciones y por «una prensa libre e imparcial». «Queremos crear comunidad, y por eso fomentamos la unión vecinal, el respeto mutuo y el apoyo entre generaciones», dijo ante el atril acompañado de Catalina Sala, la presidenta de la asociación. «Que las desgracias que nos toquen nos hagan más resilientes, y que los éxitos nos den aliento para continuar», expresó Sala antes de que el auditorio estallase en aplausos en reconocimiento a estos vecinos. Su asociación nació para recuperar esta amplia zona rústica, agraria y forestal ubicada cerca de Sant Jordi.

Carlos y Bartolomé Marí Mayans, Pepita Gabaldar, María Luisa Cava de Llano, Rafael Tur y Catalina Sala posan con sus esculturas, obra de Pedro Hormigo. / | J.A. RIERA

Emoción en el público

Los premiados María Luisa Cava de Llano con Rafa Tur; a la derecha, Joan Antoni Marí y Maite Alvite. / VICENT MARÍ

Pepita Gabaldar (Premi Diario de Ibiza a l’Acció Social) llegó acompañada de familiares y miembros de AECC. Su discurso es un momento para permitirse el derecho a mostrarse vulnerables, y por eso más de uno en el público se emociona con el relato de Gabaldar sobre cómo el cáncer «entró en casa siendo muy jóvenes», con el diagnóstico de su marido. «Mi marido sigue estando mal, pero está ahí. Y esta asociación fue un puntal muy grande. Yo estaba en el hospital con dos niños pequeños y venía una chica con un chaleco verde. Todos los días», cuenta la galardonada, que ahí empezó a conocer a la entidad. «Inmediatamente» se hizo voluntaria.

José Luis Mateo, Cristina Martín, Vicent Marí, Sandra Palau y Jacobo Varela. / | VICENT MARÍ

En este sentido, Jaime Bellido, vicepresidente de AECC en Balears, y Enric Casanova, el presidente en Eivissa, destacaron, durante el aperitivo en los jardines, la importancia de acompañar a los pacientes y también de cuidar a quienes cuidan.

Imagen general del público asistente a la gala, celebrada en el Club Diario de Ibiza. / | VICENT MARÍ

La empresa Familia Marí Mayans recibió el Premi Diario de Ibiza a la Trajectòria Empresarial. Lo recogieron quienes actualmente están al frente, la quinta generación: Carlos y Bartolomé Marí Mayans. «Hay que poner en valor el trabajo ya por parte del fundador, Juan Marí Mayans, y de todas y cada una de las generaciones que han ido pasando. Cada una ha puesto su granito de arena para hoy estar aquí recogiendo este premio», expresó Bartolomé. Hubo palabras de agradecimiento para los clientes, el equipo de la empresa, proveedores, colaboradores y su familia. Esta misma semana han recibido ya oficialmente, también, el premio Alimentos de España a la mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica 2025, de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Hierbas Ibicencas. Un galardón que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El escritor Julio Herranz con Carlos y Bartolomé Marí Mayans. | J.A.RIERA

María Luisa Cava de Llano (Premi Diario de Ibiza a la Trajectòria de Servei Públic) llegó al evento acompañada por sus hermanas Pilar y Carolina y a los pocos minutos se sumaron otros familiares. La expolítica y abogada expresó que, aunque «hay cosas por mejorar, ahora es el tiempo de los jóvenes»: «Mentiría si dijera que no me preocupa España. He dedicado parte de mi vida a España y, por desgracia, hay momentos en los que me cuesta reconocerla. Pero ahora lo que quiero es vivir en paz y ser feliz con mi familia, ver crecer a mis nietos, no solo físicamente, sino también humanamente». Además, dijo que no le importan «ni las canas ni las arrugas, ni tener que coger muchos días un bastón porque flaquea la pierna derecha»: «Porque todo forma parte de lo que ha sido mi vida. Y envejecer es un privilegio que, por desgracia, no todo el mundo tiene».

Las hermanas María Rosa, Pepita y Carmen Gabaldar (en este orden). | VICENT MARÍ

Los artistas Paco Fernández, Juanma Redondo y Steve Fernández ‘Dr. Gwon’ ambientaron musicalmente la gala (la abrieron y cerraron). De animar el cóctel se encargó el dj y director de Pure Ibiza Radio, David Moreno, acompañado por sus compañeros de equipo Xavi Emparan y Guillermo Pardo. Música que se mezclaba con el bullicio de los corrillos de premiados, familiares, amigos, representantes de la sociedad civil y del mundo empresarial de las Pitiusas, políticos...