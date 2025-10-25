«La música siempre ha sidomi religión y mi salvavidas»

Los Premis Diario de Ibiza tuvieron en esta edición como banda sonora la música del consagrado guitarrista flamenco Paco Fernández (Zújar, Granada, 1957), que acudió al evento con su formación habitual, que completan, a los teclados, su sobrino Juanma Redondo, y a la electrónica, su hijo, Steve Fernández, conocido artísticamente como Dr. Gwon. Este último, rapero además de productor de música electrónica, es el autor del tema que el trío estrenó en el evento, ‘Jazzy’, que «no tardará mucho en estar disponible en todas las plataformas digitales».

Juanma Redondo, Paco Fernández y Steve Fernández, conocido como Dr. Gwon. | J. A. RIERA

Con su actuación, la formación se propuso mostrar al público el espíritu de este proyecto integrado por «músicos de tres generaciones» y caracterizado por la fusión de distintos estilos como «flamenco, jazz, pop y rock». La filosofía de Paco Fernández Trío coincide plenamente con la de su líder, un artista que se define como «muy curioso y abierto» y cuya principal motivación «es la creatividad». «Compongo desde los doce años y el 99 por ciento del repertorio que interpretamos es mío, fundamentalmente, o de mi banda», explica el reconocido músico, que se considera «autodidacta» aunque estuvo estudiando guitarra clásica en Barcelona y jazz en Estados Unidos.

La guitarra, en la sangre

La música corre por las venas de este granadino de corazón ibicenco, que se crió en la isla, en el municipio de Sant Antoni, «desde los cinco años». «Mi abuelo conoció a mi abuela dándole clases de guitarra, mi padre era guitarrista también y todos en mi familia, soy el pequeño de cinco hermanos, tocábamos este instrumento», relata. Con esos antecedentes no es de extrañar que, como él dice, aprendiera a hablar al mismo tiempo que a rasgar las cuerdas de la guitarra.

Aunque su faceta como guitarrista es la más conocida, Fernández recuerda también que durante veinte años estuvo tocando la trompeta y la trompa en la Banda Municipal de Eivissa, en los tiempos en los que la dirigía Victorí Planells. Además formó parte de la Associació Pro Música de les Pitiusas.

Después ya se centró únicamente en la guitarra. En 1986 publicó su primer álbum, titulado ‘Vivir en el Mediterráneo’, en el que, destaca, participaron músicos que han trabajado con Joan Manuel Serrat, como Kitflus y Santi Arisa, además de Rafael Escuté. «Ese fue mi despegue ya como concertista, con proyecto y temas propios», explica. Luego llegaron otros discos, ‘Sal y sol’, ‘Entre islas’, ‘Buenos tiempos’ y lo último fue una reedición de su primer trabajo discográfico con arreglos y versiones distintas y añadiendo nuevos temas.

Aunque él huye de las etiquetas, Fernández es considerado como el mayor exponente del flamenco chill. Participó, recuerda, en diversas producciones de Café del Mar, junto al fallecido dj José Padilla y, cuando este último se separó de este local de Sant Antoni, trabajó con él en distintos discos como guitarrista y como compositor. «Fue una etapa muy fructífera en la que estuvimos produciendo música para muchísima gente en nuestro estudio de grabación», afirma Fernández, recordando que, entre los proyectos en los que se involucró, está el disco nominado a un Grammy ‘Navigator’, de José Padilla.

En su larga trayectoria, Fernández ha actuado en ciudades de medio mundo, como Londres, Berlín, Niza, Moscú, Atenas, Dubái o Hong Kong. Con su grupo, señala, ha tenido la oportunidad de ofrecer conciertos en los establecimientos de ocio más importantes de Eivissa. También ha formado tándem con la bailarina Eva María Redondo, su sobrina.

Entre los capítulos más emocionantes de su vida destaca, sin duda, el haber tenido «la suerte» de conocer en persona a Paco de Lucía, considerado el mejor guitarrista de flamenco de toda la historia. Estuvo en su casa y en su estudio y para él «fue un antes y un después» en su carrera porque aprendió mucho de él «conceptualmente».

La música, a sus 68 años, sigue siendo para Paco Fernández, como dice él, su «religión» y su «salvavidas» y a lo único a lo que aspira ahora es a «ser feliz» con los proyectos que tiene entre manos y a «continuar componiendo y tocando la guitarra» hasta el último aliento.