Las conclusiones del informe estructural de los últimos veinte años de Eivissa, elaborado por la dirección general de Economía y Estadística del Govern y presentadas el pasado jueves en la isla por el vicepresidente balear, el ibicenco Antoni Costa. Entre otras perlas, como la necesidad imperiosa de poner al día las infraestructuras para adaptarlas a la población real, este estudio advierte de que la renta per cápita de las Pitiusas lleva nada menos que dos décadas por debajo de la media europea. El Govern dice que ahora busca que el crecimiento de la economía se traduzca en más bienestar para los ciudadanos. Y el presidente ibicenco, Vicent Marí, apostilla: «No necesitamos más chalés a precio libre, sino más viviendas plurifamiliares».

Llama la atención

Que Formentera pida el reparto de los menores migrantes que llegaron a la isla en patera sin acompañamiento cuando desde el Govern, presidido también por un gobierno del PP, se oponen a esta medida. La Abogacía de la Comunitat llevó a los tribunales el decreto por el que se ordena este reparto aduciendo que las islas se han convertido en una ruta consolida de migración hacia Europa y que los centros de los que se dispone están sobrecargados.