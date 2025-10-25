Especial Premios Diario de Ibiza | Opinión
L’orgull de la nostra ciutat i l’homenatge a qui la fa més forta
Dies després d’haver viscut un dur episodi de pluges que va mostrar una vegada més el millor de cadascun dels ciutadans d’Eivissa, com cada any els Premis Diario de Ibiza ens ofereixen una oportunitat única per aturar-nos i mirar al nostre voltant amb gratitud. Són un mirall on veim reflectida l’essència de les nostres illes: el compromís amb el bé comú, la defensa del nostre entorn, la tenacitat emprenedora i l’entrega social. Com a batle d’Eivissa, em sent profundament honorat de poder retre homenatge, a través d’aquestes paraules, als guardonats d’aquesta edició, que encarnen amb la seua feina els valors que ens uneixen i ens fan avançar com a societat.
La primera de les meues felicitacions és per a María Luisa Cava de Llano, distingida amb el Premi a la Trajectòria de Servei Públic. La seua carrera és un exemple de com la vocació de servei es pot convertir en motor de progrés i garantia de drets. La seua independència, la defensa de la ciutadania i la capacitat de representar els més vulnerables l’han convertit en una figura de referència a nivell estatal. Amb aquest premi, Eivissa i Formentera reconeixen no només una trajectòria brillant, sinó també la força d’una dona que ha dedicat la seua vida a vetlar per la justícia i la igualtat.
El segon reconeixement recau en l’Associació de Veïns des Rafal Trobat, guardonada amb el Premi a la Protecció del Medi Ambient. En un temps en què la sostenibilitat és una prioritat inajornable, aquest col·lectiu veïnal ens recorda que l’acció local és la llavor dels grans canvis. El seu esforç per cuidar els recursos naturals, implicar els veïns i defensar la qualitat de vida del seu entorn és una mostra que la consciència mediambiental neix de baix cap a dalt, des dels barris que, dia rere dia, es preocupen per protegir allò que és de tots: el nostre territori.
No menys admirable és la distinció concedida a la família Marí Mayans, que rep el Premi a la Trajectòria Empresarial. El seu llinatge està lligat a la història recent de les nostres illes i a un producte que ha portat el nom d’Eivissa i Formentera més enllà de les nostres fronteres: les herbes eivissenques. Generacions de feina, d’innovació sense perdre la tradició i de compromís amb l’excel·lència han fet possible que aquesta empresa familiar siga avui un símbol d’identitat i d’orgull. El seu exemple ens recorda que emprendre és també custodiar una herència cultural, adaptant-la als temps sense renunciar a l’autenticitat.
Finalment, és un honor veure reconeguda la tasca de Pepita Gabaldar, presidenta de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Formentera, guardonada amb el Premi a l’Acció Social. La seua dedicació diària per acompanyar malalts i famílies, impulsar la investigació i mantenir viva l’esperança davant d’una malaltia que afecta tantes persones és un veritable acte de generositat. Pepita representa la força silenciosa de qui, amb entrega i empatia, marca una diferència real en la vida dels altres. El seu exemple ens interpel·la i ens recorda la importància de la solidaritat en els moments més difícils.
Els premis que avui celebram no són únicament reconeixements individuals o col·lectius; són, en realitat, un retrat coral del que som com a societat: compromesa, diversa, emprenedora i profundament humana. A través dels guardonats, ens miram a nosaltres mateixos i descobrim que, malgrat els reptes, comptam amb exemples que ens inspiren i ens guien cap a un futur millor.
Des de l’Ajuntament d’Eivissa, refermam el nostre compromís de continuar treballant perquè la ciutat i les nostres illes siguin un espai on trajectòries com les de María Luisa Cava de Llano, l’Associació de Veïns des Rafal Trobat, la família Marí Mayans o Pepita Gabaldar trobin sempre reconeixement i suport. Ells són testimoni de què l’esforç, la dedicació i l’amor per la comunitat donen fruits que transcendeixen generacions.
La meua més sincera enhorabona a tots els premiats i el meu agraïment al Diario de Ibiza per mantenir viva, edició rere edició, aquesta tradició de reconèixer a qui fa gran la nostra terra. Que aquest homenatge serveixi també per recordar-nos que cadascun de nosaltres pot aportar quelcom valuós a aquesta història compartida que es diu Eivissa i Formentera.
Enhorabona i gràcies a tots!
