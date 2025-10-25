Piden 63 años de cárcel a un informático por descargar imágenes íntimas de los dispositivos de sus clientes en Ibiza

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este lunes y martes, a las 09.45 horas, el juicio contra un informático acusado de descargar y guardar fotos y vídeos de los dispositivos de sus clientes y de abusar sexualmente de una mujer.

Fiscalía solicita para el acusado 63 años de cárcel e indemnizaciones de entre 2.000 y 7.000 euros a 14 víctimas, que ascienden a un total de 42.000 euros.

Según el escrito de acusación, el procesado se dedicaba a reparar equipos informáticos y, sin el consentimiento de sus clientes, se copiaba imágenes de los dispositivos en su propio ordenador y, después, las pasaba a un almacenamiento externo.

Tras realizar un registro en su domicilio, relata Fiscalía, se encontraron dos discos duros y dos portátiles en los que había 314 carpetas con los nombres de los clientes. En total, había cerca de 2.000 archivos multimedia de mujeres desnudas, en ropa interior o en bikini, manteniendo relaciones sexuales y de menores de edad en actitudes sexuales.

Según la Fiscalía, el acusado poseía este material para satisfacer sus estímulos sexuales.

Abuso sexual

También se le acusa de abusar sexualmente de una mujer a la que invitó a su casa y de grabar los hechos, que después almacenó también en su ordenador.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de varios delitos de descubrimiento y revelación de secretos, descubrimiento y revelación de secretos referidos a la vida sexual, de posesión de pornografía infantil y de abuso sexual.