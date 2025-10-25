IX Feria del calamar en Sant Carles: El juego del calamar que une reencuentros y tradición en Ibiza

Las ferias de pueblo tienen algo especial. Huele a buena comida y suena a reunión familiar. Cuenta con los ingredientes necesarios para asegurar la diversión y contribuye a que, durante todo el año, se mantenga viva la tradición. Los 30 concursantes que participan este sábado en la ‘IX Fira Gastronòmica des Calamar’, en Sant Carles, llevan semanas preparándose para el momento: planear su plato, organizar el grupo, adquirir los ingredientes y dejarlo todo listo para el gran momento de ponerse a cocinar.

Francisca cuenta que ella y sus tres compañeros llevan manos a la obra desde las seis de la mañana porque, antes de nada, tenían que «limpiar el calamar». Se trata de una tarea minuciosa en la que la delicadeza y la concentración se enfocan en no romper la bolsa de tinta. En su puesto cuentan con 70 kilos de este molusco, ya limpito, y estiman llegar a repartir unas 300 raciones. De hecho, algunas de ellas ya llenan algunas tripas antes del mediodía.

Dos ciclistas hacen malabares para que no se les caiga el plato que acaban de pedir, mientras arrastran su bicicleta y buscan dónde sentarse. Deben haber llegado pronto porque desde las once de la mañana se observa un vaivén incesante de coches que ya llenan los aparcamientos del pueblo.

Además de los ciclistas, que consiguen sentarse y alegrar su paladar, hay decenas de turistas que paran frente a cada puesto para captar aquello que encuentran excepcional: las paellas y cazuelas llenas que despiertan su apetito. «It’s absolutely scrumptious!» (está realmente delicioso), atina a decir entre bocados un británico.

Buena comida y compañía

Seguramente, todos los que este sábado tengan la oportunidad de degustar calamar repitan expresiones como la suya. Han venido a gozar de la comida y del ambiente... Ese en el que la temperatura parece contradecir que durante la madrugada el reloj vaya a pasar al horario de invierno.

Además de los que comen, quienes cocinan, como sigue haciendo Francisca, disfrutan de la oportunidad de «salir a la calle». Su equipo, ‘Bar es poble’, da nombre al propio local en el que trabajan, que está a unos pasos de donde se encuentran por la mañana. Hacer piña para cocinar y encontrarse con conocidos es la primera motivación de cada participante.

«Nos hemos juntado mi marido, mis hijas, la abuela...», enumera una de las cocineras de la colla ‘Los pichones’, que tiene una amplia experiencia en ferias gastronómicas. Rafa, Nieves, David, María, Teresa, Marta y María concursan en todas las que pueden porque lo importante para ellos es «estar juntos» y vivir la preparación de cada plato.

Hasta 1.500 raciones

Esta mañana en su puesto ya han preparado un arròs a la bruta (con tinta) y un arroz con calamares, mientras hay otras dos paellas al fuego... «Tenemos 94 kilos de calamar y otros 34 para hacer bocadillos», concretan. También desde su pericia explican que con tal cantidad de materia prima pueden llegar a preparar «unas 800 raciones».

Si de práctica y profesionalidad se trata, no es posible no nombrar a Eulalia Ferrer Torres, que aunque participe por primera vez en una feria gastronómica, vence a todos en sabiduría tras los fogones. Ferrer cuenta con el título de ‘Mejor cocinera de cocina tradicional de Eivissa’, el premio ‘Sabors’ de Sabors d’Eivissa y forma parte de la segunda generación de cocineros del hostal restaurante Pou des Lleó, nombre con el que han bautizad su colla.

«Hemos pensado en venir este año porque participa mucha gente, pero no hay ningún restaurante ibicenco de Sant Carles y esperamos animar al resto... Teniendo en cuenta que estamos abiertos desde 1965, que somos el único que trabaja con foc de llenya y que somos el más antiguo de Eivissa...», destaca.

Con la misma fuerza con la que da vueltas al arroz que ya hierve en la paella, Ferrer admite que ha venido a por todas, porque su participación está ligada a una crítica: «Creo que no se nos valora. Por eso he venido este año. Quedamos pocos restaurantes tradicionales ibicencos y no se nos da el reconocimiento que tenemos que tener».

Junto a la que es la tercera generación de la familia que llevará el restaurante, Ferrer cuenta que todo lo que preparan para la Fira es producto local. Tienen más de 200 kilos de moluscos, entre pulpo y calamar, y estiman llegar a las 1.500 raciones.

Conseguir los calamares

La colla ‘Antares’, formada por padre e hijos, también apuesta por el producto de proximidad: «Tenemos 39 kilos de calamares que hemos conseguido en la cofradía de pescadores en varias tandas... Porque las semanas de tormenta han perjudicado un poco», detalla Daniel Lizalde Molinas. En su caso, cuentan con práctica premiada, porque el año pasado quedaron terceros en la categoría amateur de esta feria. Lizalde indica que en ambas ocasiones ha sido él quien ha limpiado los calamares. Espera que dentro de poco empiecen a hacerlo Yeray y Nahuel, que este sábado están a cargo de preparar la frita de calamar en una cazuela en la que el aceite empieza a burbujear.

También se encuentra así la de ‘El mundo al revés’, que cuenta con 150 kilos de calamar y 50 para preparar cap i pota. Aquí, el calamar no sólo está presente en la comida porque los hermanos Jairo y Javier Álvarez y su amigo Mario García, han querido homenajear a su plato disfrazándose. Los tres llevan monos rojos y caretas como los guardias de la serie ‘El juego del calamar’.

Si se trata de jugar (con el calamar) los ‘Sant Jordi Brothers’, un grupo de nueve experimentados de las ferias gastronómicas, son los que lo dan todo en su frita de calamar con extra de sobrasada. También son de los que se llevan uno de los premios, porque resultan terceros ganadores en la categoría amateur. Junto a ellos, ‘Los tres croqueteros’ y ‘Es Trunats’, se llevan el primer y segundo puesto, respectivamente.

En la categoría profesional, ganan el restaurante Can Salvadó, Pescados Vicente y María y el restaurante Nuna, según se da a conocer a la vez que se detalla que la jornada ha servido cerca de 1.200 kilos de calamar. Mientras aún se percibe su aroma, empieza a sonar la música en directo, que culminará, según está previsto, con la celebración del 20 aniversario de Projecte Mut. Las guitarras empiezan a sonar y, más que nunca, recuerdan que, con cada feria, la tradición vuelve a despertar.