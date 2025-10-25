Una jornada de reconocimiento a los policías locales de Ibiza

El Grand Palladium Select Palace ha acogido este sábado la XVIII Diada de la Policía Local de Ibiza, un encuentro anual que reconoce la labor y el compromiso de los agentes de todos los municipios de la isla, así como de las personas y entidades que han colaborado con los cuerpos de seguridad en actuaciones de servicio destacadas.

El acto, organizado este año por el Ayuntamiento de Sant Josep como municipio anfitrión, reunió a representantes institucionales, mandos policiales y miembros de todos los servicios de emergencia de Ibiza en una ceremonia que puso en valor la vocación de servicio, la proximidad y la cooperación entre administraciones.

En este sentido, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, abrió la ceremonia con unas palabras de agradecimiento "a todos las policías locales de la isla, que son la primera respuesta ante cualquier emergencia y el rostro cercano de la seguridad pública". Además, en su discurso, también hizo referencia a las fuertes lluvias que afectaron a Ibiza a comienzos de mes: "Aquellos días sacaron a la luz vuestra entrega. Vimos policías locales ayudando a vecinos, asegurando accesos y siendo el primer rostro de calma en medio de la incertidumbre", afirmó.

Por su parte, el jefe de la Policía Local de Sant Josep, José Antonio Granados, destacó la "valentía" y la "empatía" como valores esenciales del servicio policial.

Finalmente, el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, cerró el acto destacando "la profesionalidad y la vocación que caracterizan a la Policía Local de Ibiza", y felicitó especialmente a los agentes distinguidos: "Sois el ejemplo de servicio público que inspira confianza, respeto y cercanía. Habéis demostrado que la vocación, la profesionalidad y la empatía son las mejores herramientas para garantizar la seguridad de nuestra sociedad. Vuestro trabajo es, y seguirá siendo, motivo de orgullo para Ibiza y para todas las Islas Baleares", concluyó.

Distinciones

En cuanto a las menciones y galardones, este año, según ha informado el Ayuntamiento de Sant Josep, se han concedido numerosos reconocimientos de diferente tipo, dirigidos tanto a agentes del orden como a personal civil y colaboradores externos.

En el caso de la Policía Local de Ibiza, se han otorgado un total de 52 reconocimientos. "La distribución incluye 41 felicitaciones públicas, destacando intervenciones como la colaboración voluntaria durante la Dana en Valencia o la práctica de reanimaciones cardiopulmonares. Además, se ha concedido una cruz con distintivo blanco por 30 años de servicio y seis cruces con distintivo verde por actuaciones de gran relevancia. También se entregaron cuatro felicitaciones públicas a personal civil por su colaboración imprescindible en diversos operativos y situaciones de emergencia", detalla el Consistorio.

En Santa Eulària des Riu se concedieron 27 galardones, entre ellos nueve felicitaciones públicas por actuaciones destacadas, diez cruces al mérito policial con distintivo verde, tres condecoraciones honoríficas por tareas de apoyo administrativo y coordinación interna, dos cruces al mérito policial por 20 años de servicio y tres cruces por 25 años de servicio. Entre las acciones destacadas figuran la localización y recuperación de vehículos sustraídos, intervenciones que evitaron intentos de suicidio y asistencia en partos.

En Sant Josep, municipio anfitrión, la Policía Local reconoció diez felicitaciones públicas, una cruz al mérito policial con distintivo verde y un diploma por jubilación. Los reconocimientos incluyen actuaciones destacadas en situaciones de violencia de género, robos con fuerza, coordinación de departamentos de formación y gestión interna, así como intervenciones de extrema complejidad en las que la serenidad y profesionalidad de los agentes fueron determinantes para proteger a la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó 29 premios y condecoraciones, incluyendo diez felicitaciones públicas, siete cruces al mérito policial con distintivo azul, cuatro cruces al mérito policial con distintivo verde, tres felicitaciones públicas adicionales y una condecoración honorífica a título póstumo para un enfermero del SAMU 061. Estos reconocimientos premiaron tanto actuaciones fuera de servicio como intervenciones en la dana de Valencia o incidentes locales. Además, se concedieron cuatro medallas a la permanencia de primera categoría por 25 años de servicio.

Finalmente, en Sant Joan se otorgaron tres felicitaciones públicas a agentes y voluntarios por su participación fuera de servicio durante la dana de 2024 y en actuaciones de auxilio a víctimas de agresión, destacando su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Al finalizar el acto, se realizó la entrega simbólica de la bandera de las Policías Locales al Ayuntamiento de Sant Antoni, que será el encargado de organizar la XIX edición de la Diada el próximo año.