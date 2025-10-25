Una jornada analiza cómo gestionar el absentismo laboral

‘El desafío del absentismo laboral: una visión compartida’ es el título y el tema principal de la jornada organizada por la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef), en colaboración con el Govern Balear y el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) que se celebrará el próximo martes, 28 de octubre, en el Club Diario de Ibiza.

El absentismo preocupa y ocupa a los empresarios de toda España. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi aseguró hace unos días en el programa ‘Herrera en COPE’ que en España, «1.600.000 personas no van a trabajar todos los días» y destacó el grave perjuicio que esta situación ocasiona no sólo a la competitividad y la productividad de las empresas, sino también a los propios compañeros de trabajo. «El impacto -según explicó- es especialmente severo en las empresas pequeñas, donde la ausencia de un sólo empleado puede desbaratar toda la organización».

Sector de la hostelería

En Eivissa y Formentera, en una economía centrada en el turismo, los empresarios también muestran su preocupación, ya que según un informe Randstad, «el absentismo en el sector hotelero se eleva al 7,7%, que en el sector aéreo se encuentra en el 6,3% y que en la restauración está en el 6,1%».

En unas islas en las que es complicado encontrar talento y más aún, retenerlo y donde abundan las pequeñas empresas, los empresarios muestran su inquietud ante las ausencias en el trabajo, una situación que repercute en la organización del día a día.

Así que para debatir sobre el absentismo en la Pitiusas, la Pimeef organiza una jornada en la que están representados todos los actores económicos de las islas, desde los empresarios a los trabajadores y la Administración.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con las intervenciones del presidente de Pimeef, Alfonso Rojo, y de Óscar Jesús Paz, director del Ibassal.

‘Salud mental y trabajo: analizando la complejidad de las bajas de trabajo por IT’ (Incapacidad Temporal) es el título de la conferencia inaugural que impartirá José María Peiró, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y catedrático emérito de la Universidad de Valencia.

Centrado en las características de las islas, Óscar Jesús Paz volverá a tomar la palabra para hablar de la ‘Gestión del absentismo e incapacidad temporal en Balears’.

Algunas de las pautas para gestionar el absentismo formarán parte de la intervención de la experta y directora de recursos humanos Rebeca Arjona titulada ‘Gestión del absentismo laboral en la empresa. Planes de acción, medidas correctoras y experiencias prácticas’.

Salud y prevención

Tras las ponencias, se celebrarán dos mesas redondas, que moderará la periodista Montse Monsalve. La primera se titula ‘Salud, prevención y marco legal ante el absentismo laboral’ y contará con las intervenciones de Óscar Jesús Paz, Rafael Tur, responsable del departamento jurídico laboral de Unidad; Xavier Simonet, presidente territorial en Balears de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), y José María Peiró.

Para terminar, la segunda mesa redonda lleva como título ‘El absentismo en el punto de mira: un reto compartido entre agentes sociales’ y estará compuesta por Alfonso Rojo, presidente de Pimeef; Manuel Sendino, gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Diego Ruiz, secretario de organización y área interna de UGT, y un representante de CCOO.

La jornada comenzará a las 9.30 horas y concluirá a las 13.30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Lugar: Club Diario de Ibiza.

Fecha y hora: Martes 28 de octubre, 9.30 h.