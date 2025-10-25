Álex Rayón: «Antes la IA era la fea de la discoteca, ahora es ‘mainstream’»

«Saber dialogar con las máquinas es lo que va a diferenciar a un trabajador». El CEO de Brain and Code y profesor de la Universidad de Deusto Álex Rayón resumió con esta frase qué lugar va a ocupar la Inteligencia Artificial (IA) en la economía de un futuro no tan lejano. «Es como educar a un hijo. Cuando tiene tres años, piensas que es un híbrido de Aristóteles y Leibniz, pero tienes que llevarlo hasta los 18», explicó para referirse a los puntos positivos y carencias de esta tecnología.

El experto utilizó una proyección de sus interacciones con la aplicación Chat GPT para mostrar sus argumentos. Comenzó por pedir una tarea sencilla al programa para llevar la contabilidad de algunos de sus gastos personales y, obtenido el resultado, profundizó en su encargo para obtener una representación en una tabla. «Si se le ordenan cosas sueltas, no lo entiende y se le deben dar comentarios para que entienda qué nos gusta», explicó.

Para profundizar en esta idea, el conferenciante de la quinta edición del Ibiza Mice Summit enumeró la larga lista de tareas en las que esta tecnología ha superado al ser humano como la comprensión lectora y de imágenes. «No queda más que reconocer la derrota y abrirse al cambio», señaló. Sin embargo, matizó que la IA queda por detrás de la capacidad humana en el razonamiento complejo: «Las máquinas sólo ven por el retrovisor y no saben mirar hacia delante».

Un largo camino

Por último, Rayón esbozó el largo camino de la inteligencia artificial desde los primeros esquemas, allá por 1956, hasta la actualidad: «Ha costado traducir a los circuitos digitales las capacidades humanas, especialmente la interpretación del lenguaje». Pero nadie dudó de esta habilidad a juzgar por la facilidad con la que Chat GPT se adaptaba a la jerga juvenil que usó el experto para pedirle tareas. «Antes la Inteligencia Artificial era la fea de la discoteca, ahora es mainstream», comentó.

El asesor de ventas Felipe García Rey profundizó durante su intervención en el perfil de empleados que necesitarán las empresas en la era de la IA. «Se habla de la revolución digital, pero va a haber una revolución humana», apuntó. Remarcó que los puestos de trabajo más corrientes requieren del hemisferio izquierdo del cerebro, que es «el lógico y el que Chat GPT va a sustituir».

Por ello, recomendó desarrollar el lado derecho, que se encarga de las emociones. Argumentó que cada vez más empleados se dedicarán a «ayudar a tomar mejores decisiones a los clientes» y «generar vínculo, conexión y recuerdo» en los usuarios y compradores: «Si no, no tienes nada». En este sentido, explicó que la experiencia que una empresa genera en el cliente representa el 70% de su valor. «O aportas valor o vendes barato», resumió.

García Rey terminó su charla con un dato que indica a las claras su idea de «revolución humana»: «El 70% del marketing de 2028 será offline porque nadie se va a creer un vídeo de Obama vendiendo una aspiradora, por ejemplo». Por ello, retó al público a actuar en consecuencia: «No digáis que no os han avisado». Un buen lema para la sesión del Ibiza Mice Summit.