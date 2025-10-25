Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Hierbas Familia Marí Mayans recibe el premio a la mejor bebida espirituosa

Hierbas Familia Marí Mayans recibe el premio a la mejor bebida espirituosa | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Hierbas Familia Marí Mayans recibe el premio a la mejor bebida espirituosa | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Redacción Ibiza

Familia Marí Mayans recibió este miércoles el premio ‘Mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica 2025’ por sus Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans, en el acto de entrega de los premios Alimentos de España, celebrado en el Teatro Real de Madrid y presidido por el ministro Luis Planas. Bartolomé Marí Mayans recogió el galardón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents