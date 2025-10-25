El álbum
Hierbas Familia Marí Mayans recibe el premio a la mejor bebida espirituosa
Familia Marí Mayans recibió este miércoles el premio ‘Mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica 2025’ por sus Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans, en el acto de entrega de los premios Alimentos de España, celebrado en el Teatro Real de Madrid y presidido por el ministro Luis Planas. Bartolomé Marí Mayans recogió el galardón.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera