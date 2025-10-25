Hierbas Familia Marí Mayans recibe el premio a la mejor bebida espirituosa

Familia Marí Mayans recibió este miércoles el premio ‘Mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica 2025’ por sus Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans, en el acto de entrega de los premios Alimentos de España, celebrado en el Teatro Real de Madrid y presidido por el ministro Luis Planas. Bartolomé Marí Mayans recogió el galardón.