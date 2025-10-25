La Fira des Calamar ya tiene ganadores

No ha sido fácil, pero la novena edición de la 'Fira des Calamar' 2025, celebrada hoy en Sant Carles, ya tiene ganadores. A media tarde de este sábado, mientras centenares, si no miles, de personas degustaban aún los platos preparados por las colles participantes con este suculento molusco cefalópodo, el jurado hacía público su veredicto.

En esta ocasión, en el concurso, entre profesionales y de cocinillas aficionados, han participado un total de 30 equipos que se han disputado la victoria tratando de ofrecer los mejores platos elaborados con este producto. En total, según ha detallado el Ayuntamiento de Santa Eulària, entre todos han empleado más de una tonelada de calamar: 1.200 kilos.

Los ganadores de la categoría profesional de la feria, cuya fiesta continuará hasta medianoche con música en directo, han optado por uno de los platos típicos: una frita de calamar. Los aficionados, en cambio, se han hecho con el triunfo en su categoría con unas sabrosas croquetas de calamar con velouté con fondo de bogavante y salsa unagui.

Categoría profesional

Restaurante Can Salvadó (frita de calamar) Pescados Vicente y Maria (frita de calamar) Restaurante Nuna (ceviche de calamar)

Categoría amateur