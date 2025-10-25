La Fira des Calamar ya tiene ganadores
En total se han servido alrededor de 1.200 kilos de este molusco cefalópodo
No ha sido fácil, pero la novena edición de la 'Fira des Calamar' 2025, celebrada hoy en Sant Carles, ya tiene ganadores. A media tarde de este sábado, mientras centenares, si no miles, de personas degustaban aún los platos preparados por las colles participantes con este suculento molusco cefalópodo, el jurado hacía público su veredicto.
En esta ocasión, en el concurso, entre profesionales y de cocinillas aficionados, han participado un total de 30 equipos que se han disputado la victoria tratando de ofrecer los mejores platos elaborados con este producto. En total, según ha detallado el Ayuntamiento de Santa Eulària, entre todos han empleado más de una tonelada de calamar: 1.200 kilos.
Los ganadores de la categoría profesional de la feria, cuya fiesta continuará hasta medianoche con música en directo, han optado por uno de los platos típicos: una frita de calamar. Los aficionados, en cambio, se han hecho con el triunfo en su categoría con unas sabrosas croquetas de calamar con velouté con fondo de bogavante y salsa unagui.
Categoría profesional
- Restaurante Can Salvadó (frita de calamar)
- Pescados Vicente y Maria (frita de calamar)
- Restaurante Nuna (ceviche de calamar)
Categoría amateur
- Los tres croqueteros
- Es Trunats
- Sant Jordi Brothers
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza